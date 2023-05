Final Fantasy XVI è stato bandito da una nazione specifica, con sorpresa di nessuno

Final Fantasy XVI è sicuramente uno dei titoli più attesi della prossima estate, sebbene a quanto pare i giocatori di una nazione specifica non potranno goderne.

Lasciando un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo interessante su Amazon), i fan di tutto il mondo aspettano infatti con trepidazione il prossimo capitolo della saga Square.

Advertisement

A seguito delle novità mostrate in occasione dello State of Play, è più che ovvio che l'hype sia alle stelle, sebbene la notizia in questione è sicuramente poco confortante.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, sembra proprio che FFXVI sia stato bandito in Arabia Saudita.

Il prossimo capitolo della serie non verrà lanciato nel Paese in questione, anche se al momento non è chiaro il motivo esatto del divieto.

لمحبي لعبة #FinalFantasyXIV، نود التوضيح بأنها لم تفسح بالمملكة، وذلك بسبب عدم رغبة الناشر بإجراء التعديلات اللازمة.



الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع #تصنيف_الألعاب pic.twitter.com/5OuWZJGEvX — التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية (@VGAR_SA) May 3, 2023

«Vorremmo chiarire che non è stato rilasciato nel Regno, a causa della mancata volontà dell'editore di apportare le modifiche necessarie», si legge in un tweet tradotto dall'autorità saudita per la classificazione dei giochi nel Paese.

Le ragioni del divieto potrebbero quindi essere molteplici: molti videogiochi, serie e film sono stati censurati o vietati in Arabia Saudita e in tutto il Medio Oriente per vari motivi, in primis per tematiche legate alla violenza, sesso e, soprattutto, rappresentazioni di relazioni omosessuali.

Un vero peccato, quindi, che nel mondo dell'intrattenimento (e non solo) vengano segnalati ancora episodi del genere dovuti a una chiusura mentale sicuramente da condannare.

Uno degli esempi più recenti è il bacio tra Ellie e Riley nel settimo episodio di The Last of Us HBO: la sequenza è stata rimossa dalla versione mediorientale dello show.

Parlando d'altro, alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di testare FFXVI in anteprima: nel nostro provato vi abbiamo raccontato che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».

Per concludere, scoprite dove acquistare Final Fantasy XVI per PlayStation 5 ai prezzi migliori disponibili sul mercato, grazie ai nostri consigli per gli acquisti.