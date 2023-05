Final Fantasy XVI, i nuovi video gameplay svelano abilità e poteri esplosivi

In vista del lancio imminente di Final Fantasy XVI, Square Enix ha appena aggiornato in queste ore la pagina web dedicata al sedicesimo capitolo della serie, con tantissimi nuovi video gameplay ufficiali.

Ricordiamo che manca ormai poco più di un mese al lancio ufficiale della nuova esclusiva PS5 (potete prenotarla su Amazon): gli sviluppatori hanno dunque scelto di non voler più nascondere alcuna informazione importante sul gameplay, dando ai giocatori la possibilità di osservare il tutto più da vicino.

Il primo dei nuovi video gameplay pubblicati (via Gematsu), che trovate direttamente qui in apertura, mostra gli esplosivi scontri titanici tra Eikon, con dominanti rivali pronti a darsi battagli usando i rispettivi poteri.

I poteri degli Eikon sono protagonisti anche di un ulteriore approfondimento, con un ulteriore video gameplay dedicato che vi riporteremo di seguito:

Un altro dei numerosi filmati pubblicati da Square Enix sulla pagina ufficiale di Final Fantasy XVI ci mostra anche le abilità sbloccabili di Clive.

Grazie all'apposito menù potrete infatti acquisire nuovi poteri e mosse, come potete osservare voi stessi nell'apposito video che riporteremo di seguito:

Ma le novità non sono finite qui: il publisher ha infatti pubblicato anche altri 3 video gameplay, dedicati alle feature di accessibilità per chi vuole godersi solo la storia, il party e il sistema buddy.

Potete trovare tutte le novità, attualmente solo in lingua giapponese, insieme a nuovi screenshot e artwork ufficiali direttamente alla seguente pagina: un ottimo antipasto in vista del 20 giugno 2023, data di lancio ufficiale di Final Fantasy XVI.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di segnare sul calendario anche l'11 giugno, giornata in cui si svolgerà un nuovo evento speciale per celebrare il lancio del gioco. Naturalmente, continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con le eventuali novità più importanti.

Square Enix ha lavorato duramente per poter realizzare la migliore esperienza videoludica possibile: non a caso, i confronti hanno dimostrato quanto il gioco sia diventato molto più bello da vedere.

E anche Sony ha dimostrato di credere fortemente in questa esclusiva, come dimostrato dall'annuncio di un bundle ufficiale, insieme a coperture e un DualSense personalizzati, purtroppo attualmente disponibili solo in Giappone.