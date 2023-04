Final Fantasy XVI ha mostrato tutte le sue qualità allo State of Play

Final Fantasy XVI è in uscita durante la prossima estate di quest’anno, ma a quanto pare i fan hanno potuto da poco ammirare il gioco in azione grazie a un intero State of Play a lui dedicato.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo interessante su Amazon) gli appassionati di JRPG sanno che il sedicesimo capitolo della saga Square Enix sarà uno dei titoli da tenere assolutamente d’occhio.

Un titolo che, a quanto pare, può puntare anche e soprattutto sulla grafica «solo grazie a PS5», perlomeno stando alle recenti parole del director Hiroshi Takai.

Ora, dopo l’annuncio dello State of Play arrivato alcune ore fa, è il momento di scoprire tanti dettagli sulla nuova “fantasia finale”.

Il nuovo State of Play ci ha dato la possibilità di vedere più da vicino e in modo approfondito il gameplay di Final Fantasy XVI, preparandoci così al lancio in esclusiva su PS5 dal 22 giugno.

Il video inizia con una fase gameplay che ci mostra da vicino il protagonista Clive e il mondo di gioco, impostato come il primo, vero action-RPG in tutta la saga regolare, per una storia dalle tinte dark fantasy.

La storia di FFXVI inizia con un flashback, con Clive appena ventenne e quindi ancora inesperto nell’arte del combattimento. Inoltre, una particolare opzione permetterà al giocatore di focalizzarsi sulla storia, lasciando da parte i settaggi di armi e armature, impostati in automatico nel caso lo si desideri.

La mappa del gioco non sarà liberamente esplorabile, ma ci permetterà di raggiungere location dopo location in maniera lineare ma non per questo poco affascinante.

Sarà possibile cavalcare ovviamente i classici Chocobo (dotati di un aspetto in linea con lo stile adulto del gioco), prima di affrontare ovviamente combattimenti in tempo reale che metteranno da parte il classico sistema a turni, i quali appaiono frenetici al punto giusto (ma senza privarci della giusta dose di tatticismo).

Le abilità di Clive saranno legate a doppio filo agli Eikon, sbloccando mano mano nuove azioni speciali da provare sul campo, per un sistema che ricorderà in maniera neanche troppo velata la Sferografia di FFX. Non mancheranno ovviamente i vari negozi in cui comprare armi, oggetti e altri ancora, così com’è stato confermato un Training Mode in cui impratichirci coi comandi.

Menzione speciale per Torgal, il nostro fidato amico a quattro zampe che collaborerà attivamente durante i combattimenti, grazie anche ai comandi che gli impartiremo, così come le battaglie tra Eikon doneranno al tutto un tocco di epicità ulteriore.

Per il resto, nemici storici della saga, NPC di contorno utili a conoscere meglio i retroscena del mondo di gioco (e non solo) chiudono in quadro di un titolo che, sulla carta, promette di essere un Final Fantasy di nome e di fatto. Infine, il tema principale del gioco è stato composto da Kenshi Yonezu, cantautore e produttore discografico giapponese.

Alcune settimane fa abbiamo avuto la possibilità di provare il gioco in anteprima: nel nostro provato vi abbiamo spiegato che «lo scontro tra Eikon da noi visto è stato visivamente incredibile e, benché ci sia sembrato un po’ troppo semplificato a livello di meccaniche, la sua parte visiva, che mira a una spettacolarità da grande blockbuster cinematografico, ci ha lasciati a bocca aperta».

Ma non solo: Square Enix ha di recente avuto modo di mostrarci altri dettagli realmente interessanti sul gioco grazie a una video presentazione dedicata.