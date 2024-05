Final Fantasy XIV vende in ogni modo: il GDR cartaceo è già sold-out

Final Fantasy XIV è senza dubbio uno dei più grandi successi di Square Enix, e del franchise della fantasia finale in generale, e qualsiasi cosa legata al franchise riesce a vendere tantissimo come il GDR cartaceo ufficiale.

Come accade per giochi iconici come Dungeons & Dragons (il cui set introduttivo trovate su Amazon), anche il titolo di Square Enix avrà il suo corrispettivo cartaceo.

Annunciato per la prima volta lo scorso settembre, il gioco di ruolo cartaceo è previsto per l'uscita questo mese e, com'era lecito immaginare, è già sold-out prima di essere lanciato.

Come riporta Dicebreaker, infatti, il GDR tabletop di Final Fantasy XIV al momento non è più disponibile per l'acquisto, con la prima stampa che è andata ufficialmente esaurita e Square Enix che si prepara ad una seconda ristampa che sarà lanciata entro la fine dell'anno.

Sul sito ufficiale non è possibile effettuare l'acquisto al momento, e non ci sono indicazioni sul momento in cui il gioco verrà rimesso in commercio.

Lo speciale box introduttivo contiene un manuale per i giocatori e per il gamemaster, con 3 scenari pronti per giocare immediatamente. Inoltre ci saranno quattro schede per i personaggi precompilate, una manciata di dadi e varie mappe, token e segnalini da utilizzare in gioco.

Inoltre, FFXIV TTRPG ha già un futuro pianificato con la pubblicazione dei manuali definitivi e completi, ovvero lo Standard Rulebook e lo Scenario & Gamemaster Guide, che verranno lanciati in un non meglio precisato futuro.

Tutti questi prodotti sono al momento solo in inglese e, salvo l'adozione da parte di qualche distributore italiano, al momento non ci sono notizie relative ad una localizzazione.

Nel momento in cui Final Fantasy sembra davvero non funzionare più, né con i remake né con i nuovi episodi, questa è senz'altro una buona notizia per Square Enix.

A differenza di una delle ultime pubblicate dall'azienda, con gli ormai putroppo proverbiali licenziamenti di massa che verranno avviati nel corso del mese.