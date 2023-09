Final Fantasy XIV, annunciato il GDR cartaceo ufficiale

Square Enix continua a celebrare Final Fantasy XIV in ogni modo, stavolta portando il suo sconfinato mondo dentro una scatola che sarà il kit introduttivo del gioco di ruolo cartaceo.

Come accade per giochi iconici come Dungeons & Dragons (il cui set introduttivo trovate su Amazon), anche il titolo di Square Enix avrà il suo corrispettivo cartaceo.

Il che è curioso perché, parlando di D&D, proprio il videogioco che lo sta esaltando in questo momento ha avuto una sorta di crossover con Final Fantasy XIV. Una recente mod ha infatti introdotto 54 razze giocabili tra cui quelle del mondo di Eorzea.

L'annuncio di FFXIV TTRPG è arrivato poco fa, con una pagina dedicata in cui Square Enix illustra il prodotto, con tanto di immagini.

«FFXIV TTRPG è un gioco di ruolo da tavolo che ti consente di vivere Eorzea da una prospettiva completamente nuova», dichiara Square Enix in apertura.

E lo potrete fare con lo Starter Set, già in preordine sul sito di Square Enix, al prezzo di €59.99 con l'uscita prevista per maggio 2024.

Lo speciale box introduttivo contiene un manuale per i giocatori e per il gamemaster, con 3 scenari pronti per giocare immediatamente. Inoltre ci saranno quattro schede per i personaggi precompilate, una manciata di dadi e varie mappe, token e segnalini da utilizzare in gioco.

Inoltre, FFXIV TTRPG ha già un futuro pianificato con la pubblicazione dei manuali definitivi e completi, ovvero lo Standard Rulebook e lo Scenario & Gamemaster Guide, che verranno lanciati in un non meglio precisato futuro.

Tutti questi prodotti sono al momento solo in inglese e, salvo l'adozione da parte di qualche distributore italiano, al momento non ci sono notizie relative ad una localizzazione.

Queste avventure saranno un ottimo modo per attendere l'uscita di Dawntrail, la nuova espansione per Final Fantasy XIV annunciata di recente.