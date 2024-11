Final Fantasy XIV Mobile annunciato ufficialmente: ecco i dettagli

Final Fantasy XIV è stato un fenomeno che ricorderemo per molto tempo in futuro, e con la versione Mobile annunciata di recente il titolo di Square Enix punta ad essere ancora più presente nell'ecosistema videoludico.

L'MMORPG di culto (lo trovate su Amazon) ha continuato a collezionare una schiera sempre più folta di appassionati e, con questa nuova versione del gioco, Square Enix punta ad allargare notevolmente il numero di giocatori.

Sviluppato da Lightspeed Studios sotto la supervisione di Square Enix, il gioco è stato svelato dal direttore Naoki Yoshida attraverso i profili ufficiali di FF14 Mobile creati per l'occasione (tramite Dualshockers).

Nonostante utilizzi lo stesso mondo, le stesse razze e lo stesso sistema di job del gioco base, Final Fantasy XIV Mobile non sarà un porting diretto.

Il titolo promette di adattare l'esperienza di Eorzea a un contesto mobile, con controlli ottimizzati e alcune modifiche al gameplay per affrontare le limitazioni tipiche dei dispositivi portatili.

La descrizione ufficiale suggerisce un'esperienza "rilassata e accogliente", focalizzata sugli aspetti sociali che hanno reso unico il gioco originale. Tuttavia, non è ancora chiaro quanto i cambiamenti influiranno sul sistema di gioco, considerando la complessità dell'interfaccia e del gameplay di Final Fantasy XIV.

Al lancio ci saranno nove job disponibili, insieme al sistema dell’armoury, che permette di cambiare classe in base all’equipaggiamento. Allo stesso modo sarà possibile trovare undici classi per il crafting e il farming che saranno disponibili fin dall’inizio.

Torneranno attività iconiche come la pesca, le corse dei chocobo e il celebre Triple Triad, insieme al Gold Saucer come luogo esplorabile. Il tutto mentre la narrazione si concentrerà sugli eventi di A Realm Reborn, con la possibilità di aggiungere contenuti delle espansioni future se il gioco avrà successo.

Per quanto riguarda il lancio, al momento Final Fantasy XIV Mobile avvierà i in Cina, con un lancio globale previsto in un secondo momento.

Con il successo di giochi come Genshin Impact e l'ascesa di esperienze mobile più complesse, Final Fantasy XIV Mobile potrebbe attrarre sia i veterani del gioco originale che nuovi fan.

Nel frattempo Final Fantasy XIV continua imperterrito la sua gloriosa corsa, con un aggiornamento recente che ha portato nuovi contenuti ai fan. I quali, per altro, prossimamente avranno anche altri modi per godersi il mondo di gioco con il prodotto tabletop annunciato qualche tempo fa.