Il gioco di ruolo di Final Fantasy XIV ha una data di uscita (e tanto di deluxe edition)

Final Fantasy XIV avrà il suo gioco di ruolo da tavolo ufficiale, che non è una novità in sé perché è stato svelato già qualche tempo fa, ma adesso arriva finalmente una data di uscita.

Annunciato per la prima volta a settembre dello scorso anno, il gioco di ruolo cartaceo di Final Fantasy XIV ha avuto una prima versione starter, ovvero una scatola introduttiva, che è stata lanciata qualche mese dopo in arrivo dell'edizione completa del gioco.

Square Enix ha infatti aperto i preordini per il Final Fantasy XIV TTRPG Standard Rulebook e la sua Deluxe Edition, in seguito al lancio della scatola base del gioco di ruolo da tavolo di FFXIV nel 2024.

Entrambe le versioni saranno disponibili a partire dal 28 febbraio 2025, con il libro in edizione standard venduto a $69,99 e l'edizione speciale a $189,99.

All'interno del Final Fantasy XIV TTRPG Standard Rulebook troverete tutti i dettagli necessari per gestire tre campagne basate su FFXIV. Il libro ha 320 pagine e le campagne sono progettate per personaggi ai livelli 30, 40 e 50.

Inoltre, contiene una guida, le regole per creare personaggi ai livelli 30, 40, 50, 55 o 60, e aggiunge più regole e approfondimenti rispetto al primo Starter Set. Il libro include anche i dettagli per interpretare un personaggio di qualsiasi lavoro base del gioco o del DLC Heavensward.

All'interno del nuovo rulebook sarà possibile creare personaggi con i seguenti ruoli: Astrologian, Bard, Black Mage, Dark Knight, Dragoon, Machinist, Monk, Ninja, Paladin, Scholar, Summoner, Warrior, White Mage.

Il pezzo è forte è ovviamente la Deluxe Edition, all'interno della quale sono presenti vari oggetti fisici extra:

1 Mappa degli Incontri cancellabile 16×20 con pennarello per lavagna bianca

1 Sacchetto di stoffa per dadi

1 Vassoio per dadi in finta pelle

1 Dado d20 in metallo

1 Contatore MP

2 Dadi d6 in metallo

4 Monete in metallo

8 Token Waymark in acrilico

9 Mappe degli Incontri

13 Carte Trait

22 Carte Enhancement e Enfeeblement

65 Carte Job

Lo starter set è stato lanciato per la prima volta a maggio 2024 ed è andato esaurito, quindi vi conviene ordinare presto il gioco.

Come accade per giochi iconici come Dungeons & Dragons (il cui set introduttivo trovate su Amazon), anche il titolo di Square Enix avrà il suo corrispettivo cartaceo.

Sfortunatamente Dawntrail, l'espansione di Final Fantasy XIV, non è andata altrettanto bene.