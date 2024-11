Final Fantasy XIV, ecco la patch 7.1 Crossroads: tutte le novità e la data

Durante l’ultima trasmissione Letter from the Producer LIVE, Naoki Yoshida, produttore e direttore di Final Fantasy XIV, ha rivelato importanti dettagli sull’attesa patch 7.1 intitolata Crossroads – che è ufficialmente prevista per il 12 novembre prossimo.

Come era lecito aspettarsi, l'aggiornamento introdurrà un po' di novità per gli amanti di questo multiplayer online in salsa Final Fantasy, che dopo Dawntrail avrà eventi e modalità inedite per i giocatori.

Potete dare un primo sguardo alle novità nel trailer che proponiamo in embed di seguito.

Nel video potete vedere un’anteprima di Echoes of Vana’diel, un inedito raid di alleanza in crossover con Final Fantasy XI, il primo MMORPG di Square Enix.

Jeuno: The First Walk, primo raid della serie, permetterà invece ai giocatori di affrontare battaglie per 24 partecipanti nel mondo di Vana’diel, collegando i due celebri titoli.

Yoshida ha inoltre confermato l’arrivo, con la patch 7.11, di un nuovo raid “Ultimate” per 8 giocatori, oltre a uno scontro di difficoltà “Chaotic” per 24 giocatori – disponibile però da una settimana dopo con la patch 7.15. Tra gli aggiornamenti aggiuntivi, sono previsti miglioramenti ai contenuti PvP, con nuove mappe e modifiche nelle azioni di combattimento, oltre a revisioni dei tutorial Hall of Novice.

Il vasto aggiornamento includerà nuove missioni dello scenario principale di Crossroads, un dungeon inedito (Yuweyawata Field Station), il Trial The Minstrel’s Ballad: Sphene’s Burden e un nuovo Unreal Trial con il boss Byakko. Altri contenuti includono missioni Allied Society dedicate alla classe Pelupelu, nuove sfide nel raid Chaotic The Cloud of Darkness e un Ultimate Raid intitolato Futures Rewritten.

I giocatori, leggiamo tra le novità confermate da Yoshida e sottolineate dal publisher con una nota per la stampa, avranno anche accesso alla funzione New Game+ per rigiocare alle missioni passate.

Final Fantasy XIV 7.1, le novità in arrivo

Per riassumere schematicamente le novità confermate dalla nuova patch:

Nuove missioni dello scenario principale – Crossroads

– Crossroads Nuovo dungeon : Yuweyawata Field Station;

: Yuweyawata Field Station; Nuova serie di raid dell'alleanza a 24 giocatori – Echoes of Vana'diel - Jeuno: The First Walk

– Echoes of Vana'diel - Jeuno: The First Walk Nuovo Trial : The Minstrel’s Ballad: Sphene's Burden;

: The Minstrel’s Ballad: Sphene's Burden; Nuovo Unreal Trial - The Jade Stoa (Unreal): affronta Byakko, uno dei Four Lords, al livello 100;

- The Jade Stoa (Unreal): affronta Byakko, uno dei Four Lords, al livello 100; Nuove missioni Allied Society : i giocatori potranno partecipare a nuove missioni Allied Society per i Pelupelu progettate per classi e mestieri da battaglia;

: i giocatori potranno partecipare a nuove missioni Allied Society per i Pelupelu progettate per classi e mestieri da battaglia; Un nuovo cliente delle Custom Delivery : Nitowikwe;

: Nitowikwe; Missioni di ruolo e Wachumeqimeqi aggiuntive – I giocatori che hanno completato tutte le missioni di ruolo o Wachumeqimeqi di Dawntrail potranno godersi un finale delle rispettive storie

– I giocatori che hanno completato tutte le missioni di ruolo o Wachumeqimeqi di Dawntrail potranno godersi un finale delle rispettive storie Nuova serie di missioni di Hildibrand – L'ispettore più amato torna con altre bizzarrie in Dawntrail

– L'ispettore più amato torna con altre bizzarrie in Dawntrail Supporto per il New Game+ nella Patch 7.0 : per poter rigiocare alle missioni della storia principale, alle missioni dei mestieri e alle missioni di ruolo;

: per poter rigiocare alle missioni della storia principale, alle missioni dei mestieri e alle missioni di ruolo; Raid di alleanza Chaotic – The Cloud of Darkness (Chaotic): un nuovo raid di difficoltà elevata per 24 giocatori, in arrivo una settimana dopo la patch 7.15

– The Cloud of Darkness (Chaotic): un nuovo raid di difficoltà elevata per 24 giocatori, in arrivo una settimana dopo la patch 7.15 Nuovo Ultimate Raid : Futures Rewritten (Ultimate);

: Futures Rewritten (Ultimate); Aggiunte al Duty Support : aggiungeremo il supporto per il dungeon Halatali, non della storia principale, e altre cose in futuro;

: aggiungeremo il supporto per il dungeon Halatali, non della storia principale, e altre cose in futuro; Aggiornamento alle residenze : aggiungeremo la possibilità di scegliere i design per gli interni da varie aree residenziali, indipendentemente dalla posizione del lotto, e aggiungeremo anche nuovi design per gli interni;

: aggiungeremo la possibilità di scegliere i design per gli interni da varie aree residenziali, indipendentemente dalla posizione del lotto, e aggiungeremo anche nuovi design per gli interni; Aggiornamento PvP – Rielaborazione di diverse mappe Crystalline Conflict, modifiche all'azione PvP e altro ancora

– Rielaborazione di diverse mappe Crystalline Conflict, modifiche all'azione PvP e altro ancora Aggiornamenti vari: aggiungeremo degli allenamenti per varie meccaniche di combattimento nella Hall of the Novice, delle voci per i PNG di Doman Mahjong e altro ancora.

Final Fantasy XIV è disponibile su PC e console (PlayStation e Xbox).