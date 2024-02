Final Fantasy XIV in prova gratis, da oggi, su Xbox

Dopo una lunga attesa, Final Fantasy XIV sta finalmente per arrivare sulle console Xbox, con l'open beta disponibile da oggi, 21 febbraio.

Uno degli MMO più apprezzati di sempre arriva quindi sulle console Xbox.

Dopo una "falsa partenza" arrivata lo scorso gennaio, Square Enix ha infatti confermato che i giocatori possono iniziare a provare con mano il quattordicesimo capitolo di Final Fantasy.

Come segnalato da VGC, l'open beta di Final Fantasy XIV è disponibile sulle console Xbox a partire dalle 9 ora italiana, ma sarà riservata esclusivamente a tutti coloro non ci abbiano mai giocato.

L'intento è quello di fornire ai giocatori sulle console di casa Microsoft che non hanno mai potuto provarlo l'opportunità di scoprirlo come fosse appena uscito.

Durante il tempo della beta, Square Enix sarà quindi in grado di raccogliere tutti i feedback necessari prima dell'uscita ufficiale.

L'Expanded Free Trial, disponibile su PC e console PlayStation, sarà quindi applicabile anche su Xbox.

Ciò significa che i giocatori potranno giocare l'intero gioco base, ossia A Realm Reborn, così come le prime due espansioni Heavensward e Stormblood, fino al livello 70 e senza limitazioni di tempo.

Una volta raggiunto il livello 70, i giocatori dovranno però pagare un canone mensile per continuare a giocare.

Ricordiamo che la versione Xbox Series X supporta una risoluzione grafica in 4K, mentre entrambe le console Microsoft (ovvero sia Series X che Series S) permetteranno di accedere a caricamenti più rapidi.

Chissà se anche su piataforma Xbox i giocatori impiegheranno 10 anni per sbloccare tutti gli obiettivi di gioco: speriamo, ovviamente, che ci voglia molto meno tempo.

Restando in tema, Square Enix ha annunciato che la demo di Final Fantasy VII Rebirth avrà una nuova area, così come contenuti unici per la demo, il tutto a partire da oggi.