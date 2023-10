Final Fantasy XIV, director svela il crossover che avrebbe sempre voluto

Final Fantasy XIV, come tutti i giochi persistenti, non è certo nuovo alle collaborazioni di vario tipo con altri franchise videoludico, ma ce n'è uno con cui Naoki Yoshida avrebbe sempre voluto avere a che fare: Diablo.

Tornato di recente con un quarto capitolo, che trovate su Amazon anche su console, l'action rpg di Blizzard è tornato sulla cresta dell'onda nonostante alcuni inciampi del titolo dopo il lancio.

Anche Diablo IV, infatti, non si è fatto mancare il suo inevitabile review bombing, anche se i giocatori hanno dichiarato che c'è sempre stato un motivo preciso.

Tuttavia Naoki Yoshida vorrebbe davvero inserire la brutalità di Diablo all'interno di Final Fantasy XIV, come ha svelato in una recente occasione (tramite PC Gamer).

Intervenendo in una conferenza stampa durante il Fan Festival di Londra, evento in cui i fan di FFXIV si riuniscono e in cui Square Enix inserisce annunci ed eventi di vario tipo, Yoshida ha ammesso che gli piacerebbe collaborare con la serie di Blizzard

«Ne ho parlato in passato, ma sono un grande fan di Blizzard. Quindi voglio dire, se solo potessimo farlo funzionare, sarei così felice di vedere una sorta di collaborazione con Diablo.»

Yoshida ha anche scherzato sull'eventuale differenza di tono che c'è tra la brutalità di Diablo e la violenza pur non edulcorata ma decisamente più "sobria" di Final Fantasy. «Diablo ha, direi, una prospettiva estetica decisamente hardcore», ha detto Yoshida provando ad immaginare come si potrebbero conciliare i due franchise.

La soluzione, proposta scherzosamente da Yoshida, sarebbe quella di edulcorare i toni di Diablo ma, da grande fan della serie, ha aggiunto:

«Quindi, se optiamo per una versione più soft di Diablo in FFXIV, ovviamente non è quello che la gente vorrebbe.»

Riguardo questa dichiarazione c'è stata anche una reazione, sobria, del presidente di Blizzard Mike Ybarra alle dichiarazioni di Yoshida:

Chissà che il crossover non possa arrivare anche con la spintarella di Xbox, su cui l'MMO di Square Enix sta per arrivare.

