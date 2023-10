Final Fantasy XIV arriva su Xbox: ecco l'open beta gratis

Dopo una lunghissima attesa e dopo che diversi fan avevano ormai perso le speranze, nelle scorse settimane è arrivata una conferma molto importante per i fan delle console di casa Microsoft: Final Fantasy XIV è finalmente in arrivo su Xbox.

Un annuncio che è servito non solo a confermare l'arrivo di uno degli MMO più popolari di sempre sulla console di Microsoft, ma anche a sottolineare una ritrovata partnership tra Square Enix e la casa di Redmond, che ultimamente sembrava essere a rischio dopo la mancata uscita di diversi titoli.

Anche se ancora non vedremo titoli come Final Fantasy XVI (che trovate su Amazon) per le console Xbox, i fan su queste piattaforme potranno però divertirsi a breve con il gioco di ruolo online: gli sviluppatori hanno infatti confermato l'arrivo di una nuova open beta gratuita.

Come segnalato da eXputer, per il momento non è stata annunciata una data di lancio ufficiale, ma nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato un test gratuito per mettere alla prova questa versione:

«Final Fantasy XIV arriverà su Xbox a primavera 2024: per prepararci al suo debutto, terremo un test open beta durante il ciclo delle patch 6.5x. Godetevi tempi di caricamento più rapidi su entrambe le console e una risoluzione cristallina in 4K su Xbox Series X».

Sfortunatamente, anche in questo caso non è stata ancora rilasciata una data ufficiale per l'open beta, ma stando alle informazioni ufficiali dovrebbe diventare disponibile tra l'update 6.5 e la patch 6.55.

Probabilmente riusciremo a saperne di più nelle prossime settimane: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori dettagli.

È importante comunque fare una piccola precisazione in vista del lancio ufficiale: Final Fantasy XIV non sarà mai realmente gratuito, come già ammesso da Naoki Yoshida. Il test open beta rappresenta dunque una ghiotta occasione per provarlo senza alcun costo aggiuntivo.

In ogni caso, a conferma della nuova collaborazione tra Microsoft e Square Enix, è stato confermato anche l'arrivo di Octopath Traveler II su Xbox, dopo che era risultato misteriosamente assente dalle console di casa Redmond, nonostante l'uscita del primo capitolo. Tuttavia, non sarà disponibile gratis su Xbox Game Pass.