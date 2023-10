Diablo 4 celebra la Stagione 2 regalando un PC... con vero sangue umano

Diablo 4 sta ufficialmente festeggiando il lancio della Stagione 2, con la quale Blizzard spera di riuscire a riconquistare la fiducia di diversi fan rimasti scottati dalla gestione della precedente season, soprattutto in seguito ai numerosi ed eccessivi nerf e bilanciamenti.

Il publisher si era già fatto notare per le sue campagne di marketing bizzarre pre-lancio: come non ricordare del resto le copie gratuite per chi decideva di farsi tatuaggi, o perfino la possibilità di visitare la chiesa sconsacrata di Diablo.

Ma la nuova trovata pubblicitaria di Diablo 4 (lo trovate su Amazon), per quanto legata a un'iniziativa onorevole, potrebbe averle superate tutte: Blizzard ha infatti annunciato che un giocatore particolarmente "fortunato" potrebbe portarsi a casa un PC gaming esclusivo.

C'è solo un piccolo particolare: nel sistema di raffreddamento verrà utilizzato anche del vero sangue umano. Non è dato sapere quale dipendente abbia dovuto sacrificare il proprio sangue, ma sta di fatto che c'è.

Come segnalato da GameSpot, l'estrazione a sorte sarà fatta tra tutti i giocatori di Diablo 4 americani, ma sarà prima necessario aver donato abbastanza sangue.

Tranquilli, il sangue non dovrà essere inviato a Blizzard, ma dovrà essere donato nelle sedi apposite così da aiutare chi ne avrà realmente bisogno.

In seguito, i giocatori potranno inviare sulla pagina ufficiale la prova della donazione effettuata: una volta raggiunto abbastanza "sangue" si sbloccheranno diverse ricompense globali per Diablo 4, inclusa l'estrazione a sorte di questo bizzarro PC.

Insomma, da un lato non possiamo smetterla di chiederci se fosse davvero necessario fare un PC con del vero sangue umano, con tutte le implicazioni del caso, ma dall'altro lato il solo fatto che se ne stia parlando e che questo potrebbe incentivare le donazioni del sangue può essere visto come un'assoluta vittoria.

Se l'iniziativa vi ha comunque incuriosito al punto da tale da voler provare Diablo 4, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è disponibile gratis su Xbox, ma solo per il fine settimana.

Per giocarlo tramite Xbox Game Pass, sarà invece necessario attendere necessariamente il 2024.