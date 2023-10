Diablo 4 vittima di review bombing, per un motivo preciso

Dopo l'annuncio dell'esodo dei giochi Blizzard sulla piattaforma di Valve, ora è il turno di Diablo 4 anche su Steam, sebbene il gioco non sarebbe stato accolto nel migliore dei modi.

Dopo l'arrivo anche su console (trovate la versione ), il gioco ha bisogno di una nuova sferzata e proprio l'arrivo su Steam potrebbe darla.

I numeri del gioco sono in caduta libera ormai da un po' mentre Blizzard sta lavorando attivamente per migliorare il suo gioco di ruolo di punta.

Ora, però, come riportato anche su GamingBible, se questa settimana Diablo 4 è arrivato su Steam, quella che di solito sarebbe una grande opportunità si è presto trasformata in un'ondata di recensioni negative.

Il gioco ha già ottenuto una "valutazione mista" con solo il 52% delle oltre 900 recensioni presenti al momento in cui scrivamo.

Tuttavia, le recensioni negative non riguardano il gioco in sé, ma piuttosto critiche verso Blizzard, che ha ricevuto critiche per le microtransazioni e il modello di servizio live del gioco.

Coloro che desiderano giocare su Steam dovranno prima acquistare il gioco su quella piattaforma, quindi connettere Diablo 4 a un account Battle.net (come richiesto per tutte le piattaforme).

I giocatori che utilizzano Steam avranno accesso a funzionalità specifiche di quella piattaforma, come gli obiettivi, l'elenco dei loro amici e l'opzione per invitarli a giocare nel gioco.

Il review bombing odierno è quasi sicuramente il risultato dei problemi legati alle microtransazioni e al modello di servizio live che sono stati sollevati dai giocatori. Speriamo quindi che il MMORPG possa rimettersi in piedi al più presto.

Nel frattempo vedremo se Elon Musk continuerà nella sua impresa di utilizzare Diablo 4 per trasformare Twitter/X nel nuovo Twitch: vero anche che finora non è andata benissimo.

Ma non solo: se volete scoprire cosa ne pensiamo del gioco in questione, recuperate la nostra recensione.