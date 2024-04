Final Fantasy VII Remake Part 3 è già in sviluppo: «Siamo a cavallo»

Ottime notizie per chi non vede l'ora di scoprire come finiranno le nuove avventure di Cloud e compagni: Square Enix ha infatti confermato di essere già al lavoro sul capitolo finale della trilogia Final Fantasy VII Remake, anche se ovviamente ci vorrà molto tempo prima di vederlo davvero in azione.

Dopo il successo ottenuto da Final Fantasy VII Rebirth (lo trovate su Amazon), la nuova versione di una delle storie più amate dai fan sta dunque per arrivare alla sua conclusione, con i primi lavori che sono già iniziati.

Il director Naoki Hamaguchi aveva già lasciato intendere che il team stava lavorando sulla sceneggiatura, ma nelle scorse ore è arrivata una conferma diretta direttamente dal creative director Tetsuya Nomura.

Come segnalato da GamesRadar+, lo scorso 1 aprile Square Enix ha organizzato una speciale sessione Talk con lo stesso Nomura, lo sceneggiatore Kazushige Nojima e con il compositore Nobuo Uematsu, anticipando alcuni primi piccoli dettagli su "Final Fantasy VII Remake Part 3".

Dopo aver confermato che la collaborazione con Nobuo Uematsu contribuirà con le sue musiche anche nella terza parte di Final Fantasy VII Remake, anche se dovrebbe riguardare solo alcune musiche e non l'intera colonna sonora, il creative director ha svelato che la sceneggiatura sembrerebbe essere già a buon punto:

«Nojima ed io ci stiamo lavorando duramente. Siamo già a cavallo».

Un commento fatto proprio in riferimento ai commenti del compositore in tal proposito, sottolineando che tra sceneggiatura e colonna sonora i lavori iniziali stanno ormai procedendo verso la giusta direzione.

Con molta probabilità toccherà aspettare ancora qualche anno prima di vedere effettivamente le avventure finali di Cloud in azione, ma Square Enix sembra già molto fiduciosa al riguardo: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Tra gli elementi che sembrerebbero già confermati per la terza parte dovrebbe esserci anche l'Highwind, in grado di fornire potenzialmente un'esperienza unica per esplorare il mondo di gioco.