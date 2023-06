È necessario giocare Final Fantasy 7 Remake prima di Rebirth? Arriva la risposta

Square Enix è tornata a parlare nelle scorse ore di Final Fantasy VII Rebirth, svelando i primi dettagli su cosa potranno aspettarsi i fan dalla nuova avventura di Cloud e soci.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) espanderà e modificherà dove necessario la storia originale.

Dopo una prima rassicurazione sui tempi di sviluppo, Square Enix ha continuato a rilasciare nuovi aggiornamenti sul profilo Twitter ufficiale.

Difatti, dopo aver commentato che i giocatori di Final Fantasy VII Rebirth potranno «viaggiare in un mondo sfaccettato con un'ampia libertà», è ora il turno di una questione altrettanto importante.

Come riportato anche da TheGamer, Square ha infatti spiegato che non sarà necessario aver giocato Remake prima di Rebirth?

Il co-director Motoumu Toriyama ha affrontato questo particolare quesito.

«Abbiamo fatto dei preparativi in modo che i giocatori che non hanno avuto la possibilità di giocare al primo gioco possano godere appieno di Final Fantasy VII Rebirth», ha confermato Toriyama.

Non è stato chiarito tuttavia quali siano esattamente questi "preparativi", ma siamo certi che lo scopriremo nei prossimi mesi.

A conti fatti, quindi, Rebirth promette di cambiare le carte in tavola rispetto al gioco del 1997 molto più di quanto non lo abbia già fatto il suo predecessore, il quale ha sicuramente diviso in due la fanbase.

Square deve in ogni caso ora concentrarsi totalmente su Final Fantasy XVI, che è ormai a meno di tre settimane di distanza dall'uscita ufficiale, anche se al momento c'è abbastanza preoccupazione per il numero dei pre-order.

Vero anche che l'imminente demo gratuita potrebbe riuscire a riportare il giusto entusiasmo tra gli appassionati della serie di Final Fantasy, cosa che ci auguriamo davvero molto.

Restando in tema, sembra proprio che una remaster di un celebre spin-off della saga uscito originariamente su PS One stia effettivamente per essere annunciata.