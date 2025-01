Final Fantasy VII Rebirth su PC è già un trionfo

La versione PC di Final Fantasy VII Rebirth sta già guadagnando larghi consensi tra il pubblico, che evidentemente non vedeva l'ora di poter scoprire la seconda avventura della trilogia su computer.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella recensione dedicata, si tratta di un lavoro che può essere goduto ancora meglio con i massimi settaggi, sebbene ci sia ancora qualche sbavatura da sistemare.

Una prospettiva che ha naturalmente attratto chi non ha ancora recuperato la produzione di casa Square Enix su PS5 (trovate la versione console su Amazon, a proposito), che su PC ha già superato un traguardo molto importante.

Come segnalato infatti da MP1st, nelle scorse ore è stato raggiunto un picco massimo di utenti attivi in 24 ore di 40,564 giocatori: nessun altro videogioco in single-player di Final Fantasy era mai riuscito ad arrivare a tanto.

Il precedente record per un titolo single-player apparteneva a Final Fantasy XV con circa 29mila utenti, mentre il miglior risultato in assoluto è del celebre MMO Final Fantasy XIV, con i suoi apparentemente irraggiungibili oltre 95mila utenti.

Final Fantasy VII Rebirth non sarà certo uno dei videogiochi più giocati di sempre su PC, ma per un capitolo che non include alcuna modalità multiplayer si tratta comunque di risultati più che rispettabili, anche tenendo in considerazione che i numeri analizzati riguardano esclusivamente la piattaforma Steam.

C'è anche da dire che le vendite, con un po' di fortuna in più, avrebbero potuto essere anche più elevate: Square Enix ha infatti dovuto fare i conti anche con la pirateria, con copie illegali del gioco emerse a pochissime ore dal suo debutto sugli store PC.

Risultati che siamo certi confermeranno ai vertici di Square Enix che la strada del lancio multipiattaforma è sicuramente quella giusta da seguire per garantire il maggior numero di vendite.

Non è un caso che nelle scorse giornate gli sviluppatori abbiano voluto rassicurare i fan, sottolineando che la terza parte della trilogia non sarà disponibile solo su PS6. Da capire se intendeva semplicemente un lancio cross-gen con le attuali PS5, ma almeno è un inizio.