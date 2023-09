Final Fantasy VII Rebirth: la splendida Deluxe Edition è già prenotabile da Gamestop!

Gamestop ha aperto le prenotazioni della Deluxe Edition di Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del remake di Final Fantasy VII. Rispetto all'edizione standard, la Deluxe Edition comprende un artbook, la mini colonna sonora su CD e una steelbook.

Final Fantasy VII Rebirth è il seguito diretto di Final Fantasy VII Remake e porta i protagonisti oltre i confini della metropoli di Midgar, lanciandoli in una missione globale alla scoperta di Sephiroth.

Per quanto riguarda il gameplay, il titolo conserva l'approccio action RPG in tempo reale del suo predecessore, ma arricchisce l'esperienza con novità significative. Tutte le figure chiave del gioco originario, quali Cloud, Barret, Tifa e Aerith, faranno il loro ritorno in scena. È prevista anche l'inclusione di nuovi compagni d'avventura, tra cui Red XIII, Cait Sith, Vincent Valentine, Cid Highwind e Yuffie Kisaragi.

Al momento, il titolo è prenotabile solo per gli abbonati al servizio GS Pro Club, i quali, come in questo caso, possono godere di diversi vantaggi, come il 10% di valutazione extra sull'usato, accesso prioritario alle Limited Edition e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile da 29 febbraio 2024 in esclusiva per Sony Playstation 5 per i primi tre mesi. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One.

