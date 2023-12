Final Fantasy VII Rebirth insegue Baldur's Gate 3: Cloud potrà avere relazioni con i compagni

Final Fantasy VII Rebirth continua a svelare lentamente tutte le novità che proporrà ai vecchi giocatori di Final Fantasy così come a quelli novizi, e tra queste c'è anche un nuovo sistema di relazioni con cui Cloud potrà influenzare i suoi compagni di viaggio e, quanto pare, avere dei vantaggi inediti.

Sarà interessante capire come queste relazioni andranno ad influire sulla storia originale di Final Fantasy VII visto che, come sapete, ce ne sono alcuni che con tutta probabilità non arriveranno alla fine della storia (e c'è una conferma per questo).

Anche per questo motivo la novità annunciata da Square Enix in sordina ci incuriosisce.

Tramite i canali social, infatti, è stato svelato questo nuovo sistema di relazioni di Final Fantasy VII Rebirth:

«Le azioni di Cloud e il modo in cui risponde agli altri membri del gruppo influenzeranno il suo rapporto con loro», anticipa Square Enix nel post su X.

Ricordando il modo in cui Baldur's Gate 3 ha costruito il sistema di relazione tra personaggi, ma non spiegando dettagliatamente come funzionerà nel concreto, Final Fantasy VII Rebirth porrà l'accento sul rapporto che avrà Cloud con i suoi compagni di viaggio:

«Con un legame abbastanza forte, potresti anche ottenere dei benefici, quindi potresti voler riflettere bene prima di rispondere, soprattutto se riguarda il tuo personaggio preferito.»

A questo punto siamo curiosi di vedere quanto e come il viaggio di Cloud possa essere diverso in base alle risposte date ai proprio compagni.

Così come sarà stimolante giocare al nuovo livello di difficoltà che, promette Square Enix, è dedicato esattamente a chi vuole sentire il brivido del combattimento all'interno di Final Fantasy VII Rebirth.

