Un personaggio di Final Fantasy VII Rebirth verrà "impalato" di sicuro, c'è la conferma

Final Fantasy VII Rebirth sarà un titolo che farà senz'altro discutere, anche alla luce dei cambiamenti alla trama del precedente Remake, ma se non altro nel prossimo titolo della saga di Square Enix verrà almeno rispettata una delle scene più iconiche della storia originale.

Perché sebbene il secondo capitolo della trilogia remake, che trovate su Amazon, promette di sorprendere i giocatori, è importante constatare che in alcuni casi non ci saranno grandi sconvolgimenti.

Perché se Sephiroth verrà considerato in questo caso come un protagonista, come ha confermato di recente Nomura, in alcuni casi la sua presenza potrebbe essere invariata rispetto alla sorte originale.

Ci riferiamo a quella certa scena in cui Sephiroth uccide qualcuno in modo plateale, che potrebbe essere riproposta in maniera identica stando agli ultimi indizi.

Come riporta The Gamer, infatti, una nuova valutazione ESRB per Final Fantasy VII Rebirth, conferma che ci saranno "personaggi impalati o feriti dalle spade".

Precisamente, il passaggio dell'ente di classificazione recita:

«I filmati raffigurano ulteriori esempi di violenza, a volte con schizzi/pozze di sangue: personaggi impalati o feriti da spade, a volte con effetti al rallentatore; un assassino che lancia una lama rotante contro una figura presa di mira; personaggi uccisi dai soldati.»

Final Fantasy VII Remake ci ha abituato ad aspettarci delle sorprese rispetto alla storia del JRPG originale ma, almeno in questo caso, sembra che Square Enix abbia voluto mantenere i momenti più iconici.

Non ci resta che aspettare l'uscita di Final Fantasy VII Rebirth, quindi, che per altro sarà anche un videogioco accessibile per i novizi della saga. Lo ha confermato Square Enix, che potrebbe aver preparato anche un cortometraggio di 17 minuti come riassunto generale.

Per quanto riguarda invece la parte di gioco concreto, pare che l'open world della nuova riproposizione del titolo di Square Enix si ispirerà ad alcuni dei migliori esponenti del genere.