Final Fantasy VII Rebirth avrà una difficoltà extra per vivere "il brivido del combattimento"

Square Enix ha reso noto ai fan di Final Fantasy VII Rebirth un dettaglio molto interessante per quanto riguarda la sfida che il secondo capitolo della saga remake proporrà ai giocatori, grazie ad un nuovo livello di difficoltà "dinamico".

Il prossimo capitolo della saga remake (lo potete già ordinare su Amazon) si porta già con sé tante discussioni di vario tipo, e quello della difficoltà è un altro tema interessante.

Già Nomura ci ha raccontato di recente che il personaggio di Sephiroth, l'iconico villain dalla spada lunga almeno quanto i suoi capelli, sarà da considerare addirittura come un protagonista di Final Fantasy VII Rebirth.

Protagonista forse anche di "quella" scena. La scena in cui, nonostante i primi cambiamenti importanti della trama del precedente episodio, Sephiroth impalerà qualcuno e che sembra essere già stata confermata dai rating.

Final Fantasy VII Rebirth farà parlare di sé anche per il suo nuovo livello di difficoltà che, in una serie di screenshot e informazioni condivise da Gematsu, è stato svelato fugacemente.

Oltre ai classici livelli di sfida "facile" e "normale", Rebirth offrirà un inedito livello "dinamico", che curiosamente viene chiamato "avanzato" nella versione giapponese del gioco.

Questo perché si adatterà direttamente alle capacità del giocatore, come potete vedere dalla descrizione emersa dallo screenshot:

«La difficoltà del nemico si regola automaticamente in base al tuo livello di abilità. Seleziona questo se ami il brivido del combattimento.»

La descrizione sembra adatta a chi aveva trovato Final Fantasy VII Remake troppo facile, e sarà interessante capire effettivamente come questa impostazione andrà ad influire nel gioco. Per ora l'unica informazione nota da Square Enix è che "i nemici diventano più forti man mano che lo diventano gli eroi", ma senza ulteriori dettagli tecnici.

Vedremo anche come tutto questo si sposerà con gli elementi che Final Fantasy VII Rebirth prenderà in prestito da Horizon Zero Dawn e The Witcher 3 Wild Hunt, raccontati di recente.