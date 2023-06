Quando rivedremo Final Fantasy VII Rebirth? «Presto»

In queste settimane Square Enix ha aggiornato i fan con novità su Final Fantasy VII Rebirth, svelando i primi dettagli sulla nuova avventura di Cloud e soci.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) promette infatti di espandere la storia originale, ampliandola e trasformandola dove necessari

I giocatori potranno «viaggiare in un mondo sfaccettato con un'ampia libertà», cosa questa che ha lasciato più dubbi che certezze.

Ora, mentre i fan tentano di decifrare messaggi nascosti, un ultimo post rivela che il gioco tornerà a mostrarsi molto presto.

Come riportato anche da Siliconera, infatti, il direttore creativo Tetsuya Nomura ha detto che ci si può aspettare un secondo reveal del gioco «presto».

Coincidenza vuole che questo messaggio cada proprio nello stesso giorno dello showcase del Summer Game Fest.

Al momento, tuttavia, non si tratta di una conferma che il titolo si mostrerà all'effettivo proprio durante la serata di oggi (ma la speranza, arrivati a questo punto, c'è).

Attualmente si sa ben poco di Final Fantasy VII Rebirth, a parte il fatto che verrà lanciato su PlayStation 5 nell'inverno del 2023, senza purtroppo avere tra le mani una data di uscita più precisa.

Il gioco sfrutterà in ogni caso la potenza e l'SSD di PS5 per elevare ulteriormente l'esperienza di gioco, il che non sarebbe una sorpresa considerando che Square non ha mai badato a spese.

Ma non solo: come già successo in Remake, anche in questo caso la colonna sonora verrà riarrangiata in maniera ancora più intensa.

Square deve ora però concentrarsi su Final Fantasy XVI, che è ormai a meno di tre settimane di distanza dall'uscita ufficiale, anche se al momento c'è abbastanza preoccupazione per il numero dei pre-order.

Infine, da poco è emerso che anche una remaster di un celebre spin-off della saga uscito originariamente su PS One stia effettivamente per essere annunciata.