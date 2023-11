Sephiroth sarà protagonista di Final Fantasy VII Rebirth, conferma Nomura

Final Fantasy VII Rebirth farà inevitabilmente discutere i fan della serie di Square Enix e, se già il remake aveva sconvolto la figura di Sephiroth, con Rebirth il villain della storia sarà addirittura protagonista.

Il nuovo capitolo della saga remake di Final Fantasy VII si prepara a raccontare nuovamente lo storico JRPG prendendosi molte più libertà di quante potessimo immaginare.

Sappiamo già in che punto della storia originale si interromperà Final Fantasy VII Rebirth, fornendoci quindi un secondo capitolo molto denso che ci preparerà ad un gran finale esplosivo.

E se nel secondo capitolo era già noto che Sephiroth sarebbe stato giocabile, come è stato confermato anche dai primi trailer, ora Tetsuya Nomura sgancia una bomba per quanto riguarda il ruolo del villain nella storia.

Come riporta The Gamer, infatti, Nomura paragona Sephiroth ad uno dei altri protagonisti, gli eroi della saga per intenderci.

Tetsuya Nomura ha preso parte di recente ad un'intervista in cui ha parlato dell'inclusione di Sephiroth all'interno del gioco. Parlando del fatto che in Final Fantasy VII Rebirth sia giocabile, Nomura ha approfondito sottolineando il suo ruolo di protagonista:

«Per quanto riguarda il fatto che Sephiroth sia questo personaggio estremamente popolare, francamente, sono molto curioso di sapere cosa lo renda così attraente per gli utenti, perché sento questa opinione molto spesso. Per il suo aspetto, in primo luogo, ne sono sicuro, ma inoltre forse c'è qualcosa nel suo background che esercita un fascino particolare su così tanti giocatori e lo rende un personaggio iconico. E quindi, per Rebirth, penso che oltre a Cloud, anche Sephiroth sia da considerare un protagonista per questo titolo.»

Sarà interessante vedere come Sephiroth prenderà il suo ruolo in Rebirth, in un certo senso, che per altro era stato anticipato dalla copertina del gioco stesso che ha un significato preciso.

Final Fantasy VII Rebirth sarà in ogni caso un gioco utile anche per i novizi della saga, soprattutto dopo tutti questi sconvolgimenti.