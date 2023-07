Final Fantasy 6 Remake, il director lo vorrebbe davvero

Square Enix potrebbe continuare la sua operazione per riportare in vita gli episodi più amati di Final Fantasy: il molti sperano che tocchi anche a Final Fantasy 6.

Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy 7 Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) ha però messo a tacere qualunque tipo di discussione al riguardo, lasciando intendere che al momento non c'è alcun piano per realizzarlo.

Kitase ha infatti menzionato che esistono tanti dipendenti di Square Enix che sono appassionati di Final Fantasy 6, al punto che sono in molti a domandargli quando avrebbero potuto realizzare un remake del classico.

Mentre continuano a rincorrersi le voci sull'effettiva esistenza di un rifacimento del nono capitolo, sembra che il director del sesto episodio stia davvero insistendo per avere un remake del gioco.

Come riportato anche da GamesRadar, nel corso di una tavola rotonda, Kitase ha simpaticamente dichiarato: «Mi piacerebbe spingere Final Fantasy 6, di nuovo!».

Kitase, se non lo sapevate già, è stato director dell'originale Final Fantasy 6 per Square Soft ai tempi della sua uscita, quindi se lui stesso desidera un remake, chi siamo noi per negarglielo?

Al netto del desiderio, in arrivo ci sono ancora Final Fantasy 7 Rebirth e Final Fantasy 7 Ever Crisis, in uscita entro e non oltre il prossimo anno, quindi un eventuale remake di FF6 non sarebbe di certo imminente.

Vero anche che un ritorno di Terra e compagni sarebbe sicuramente gradito, in modo da far scoprire anche alle nuove generazioni uno dei capitoli del franchise più belli di sempre.

Per il momento, i fan dovranno in ogni caso "accontentarsi" di Final Fantasy 16, disponibile nei negozi e recensito per voi si queste stesse pagine ormai diverse settimane fa.

Ma non solo: Naoki Yoshida, producer del recente FF16 ha ammesso di sentirsi stanco per alcune delle critiche più ostili al gioco.