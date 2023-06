Final Fantasy VI Remake sarà «difficile» da realizzare, secondo Kitase

Dopo il successo ottenuto dal remake del settimo capitolo, Square Enix potrebbe continuare la sua operazione per riportare in vita gli episodi più amati di Final Fantasy: uno dei sogni degli appassionati è di poter vedere un vero Final Fantasy VI Remake, dato che il sesto episodio è ancora oggi uno dei giochi più amati del franchise.

Mentre continuano a rincorrersi le voci sull'effettiva esistenza di un remake del nono capitolo, per un'eventuale rivisitazione del sesto capitolo al momento c'è invece un silenzio assordante: l'ultima volta che abbiamo potuto rivederlo in azione è stato nella recente versione Pixel Remaster — ve l'abbiamo raccontata nella nostra recensione.

Durante uno speciale round-table per celebrare il 35esimo anniversario della saga, Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade su Amazon) ha però messo a tacere qualunque tipo di discussione al riguardo, lasciando intendere che al momento non c'è alcun piano per realizzarlo da parte di Square Enix (via Twisted Voxel).

Kitase ha infatti menzionato che esistono tanti dipendenti di Square Enix che sono appassionati di Final Fantasy VI, al punto che sono in molti a domandargli quando avrebbero potuto realizzare un remake dedicato.

Tuttavia, per il producer l'operazione sarebbe allo stato attuale «difficile» da portare a compimento: dato che la trilogia di Final Fantasy VII Remake non è ancora conclusa, in questo momento è davvero molto difficile per la compagnia riuscire a pensare ad un altro rifacimento dedicato.

Anche Hironobu Sakaguchi, papà di Final Fantasy che ha preso parte al round-table, ha sottolineato che, a differenza di giochi più recenti della serie, il sesto capitolo è stato realizzato interamente in pixel art, dunque andrebbe ricreato interamente da zero con una computer grafica apposita e con inevitabili piccole modifiche alla storia — con l'augurio che siano meno consistenti di quanto visto nel settimo capitolo, aggiungiamo noi.

Per il momento, i fan dovranno "accontentarsi" dell'imminente Final Fantasy XVI, che ha già annunciato un piccolo dietrofront rispetto alle promesse iniziali: sarà infatti disponibile una patch day-one, già scaricabile da oggi per chi ha acquistato le edizioni digitali.