Fan arrabbiati per il "regalo" di Sony dopo il PSN down

Nel fine settimana, come saprete fin troppo bene, il PlayStation Network ha subito un'interruzione di quasi 24 ore, impedendo l'accesso ai servizi online e ai giochi digitali per milioni di utenti.

Sony ha poi offerto cinque giorni di compensazione gratuiti, ma solo agli abbonati PlayStation Plus (trovate gift card su Amazon), lasciando a mani vuote tutti gli altri giocatori colpiti dal disservizio.

La decisione ha scatenato forti critiche da parte della community, come riportato anche da Eurogamer.

Molti utenti hanno fatto notare che l'interruzione ha colpito non solo i titolari di un abbonamento PS Plus, ma anche chi possiede giochi digitali e utilizza la funzione di condivisione dell'account.

«Non ho PS Plus, ma non potevo comunque accedere ai miei giochi», ha scritto un utente su Reddit, mentre altri hanno lamentato di essere stati trattati come "giocatori di serie B".

A peggiorare la situazione, Sony non ha fornito dettagli precisi sulla causa del blackout, parlando genericamente di un "problema operativo".

Questo silenzio non ha fatto altro che alimentare la frustrazione della community, che ora chiede maggiore trasparenza e una compensazione più equa per tutti coloro che sono stati colpiti.

Ancora una volta, insomma, Sony sembra ignorare una parte della sua utenza, dimostrando una gestione della crisi poco attenta.

Offrire cinque giorni di abbonamento aggiuntivi a chi paga già per un servizio è una toppa, non una soluzione.

E chi ha acquistato giochi digitali senza sottoscrivere il PS Plus? Per loro, nemmeno uno sconto simbolico. Forse è ora che Sony ricordi che non tutti i suoi clienti sono abbonati, ma tutti sono giocatori.

