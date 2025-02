PlayStation Store, Offerte del Weekend fino al 90% per gli utenti PS Plus: eco le migliori

Le scorse ore sono state particolarmente difficoltose per gli utenti PlayStation, a causa del blackout improvviso del PSN durato quasi 24 ore consecutive, risolto soltanto nelle scorse ore.

Sony ha però deciso di scusarsi offrendo 5 giorni aggiuntivi gratis a tutti gli utenti PlayStation Plus, che potranno approfittare anche di un'altra iniziativa: sono infatti ufficialmente disponibili le Offerte del Weekend su PS Store, esclusivamente per chi ha un account iscritto al servizio in abbonamento.

Queste promozioni speciali resteranno disponibili soltanto per poche ore — situazione non aiutata dal già citato blackout delle ultime ore — ma vi permetteranno di risparmiare fino al 90% su tanti altri titoli selezionati, con una line-up molto interessante (trovate gift card per i vostri acquisti online su Amazon).

Come sempre, abbiamo dunque pensato di proporvi quelle che riteniamo essere le offerte più interessanti su PlayStation Store:

Offerte del Weekend su PS Store: migliori giochi in sconto

Crysis Remastered a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Darksiders III Blades & Whip Edition a 11,99€ (anziché 79,99€)

a 11,99€ (anziché 79,99€) Destroy All Humans a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Dishonored Definitive Edition a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Far Cry 6 Gold Edition a 24,99€ (anziché 99,99€)

a 24,99€ (anziché 99,99€) Hunt: Showdown 1896 Deluxe Edition a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Prince of Persia: The Lost Crown Complete a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Serious Sam 4 a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) The Crew Motorfest Deluxe Edition a 26,99€ (anziché 89,99€)

a 26,99€ (anziché 89,99€) The Forest a 5,09€ (anziché 16,99€)

a 5,09€ (anziché 16,99€) The Outlast Trials Deluxe Edition a 17,99€ (anziché 44,99€)

a 17,99€ (anziché 44,99€) Tormented Souls a 1,99€ (anziché 19,99€)

a 1,99€ (anziché 19,99€) Undertale a 8,99€ (anziché 14,99€)

a 8,99€ (anziché 14,99€) Undisputed WBC Edition a 59,99€ (anziché 79,99€)

Al momento sono disponibili oltre 80 giochi e DLC in offerta per il weekend: potete consultare tutte le promozioni al seguente indirizzo, dopo aver effettuato il login con un account iscritto a PlayStation Plus: gli utenti non abbonati non avranno diritto a usufruire di queste promozioni.

Vi raccomandiamo però di affrettarvi, dato che le Offerte del Weekend termineranno ufficialmente l'11 febbraio 2025: se non siete iscritti a PlayStation Plus, ricordiamo che potete approfittare anche delle Scelte della Critica e degli sconti sulle perle Indie.