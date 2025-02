PlayStation Plus gratis dopo il blackout del PSN

Nel weekend PlayStation è stata protagonista del dialogo sui videogiochi, ma non per motivazioni positive perché il PSN è andato in blackout per circa 24 ore.

Come annunciato sui social network, Sony ha annunciato che offrirà a tutti gli abbonati PlayStation Plus un’estensione gratuita di cinque giorni del loro piano, senza necessità di alcuna richiesta da parte degli utenti.

«Ci scusiamo per l’inconveniente e ringraziamo la community per la pazienza», ha scritto Sony, poco dopo il ripristino del servizio: «Tutti gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno automaticamente cinque giorni aggiuntivi di servizio.»

Del blackout del PSN vi abbiamo raccontato su queste pagine, e ad oggi non c'è ancora una spiegazione evidente sul perché gli utenti non hanno potuto accedere ai servizi del PlayStation Network per così tanto tempo.

Sony si è limitata a dichiarare che il PlayStation Network «ha completamente recuperato da un problema operativo», senza entrare nei dettagli su cosa abbia effettivamente causato il malfunzionamento né se potrebbe ripresentarsi in futuro.

Durante l’interruzione, che ha colpito diverse funzionalità come il PlayStation Store e la gestione degli account, migliaia di giocatori si sono lamentati sui social media chiedendo chiarimenti.

La comunicazione di Sony, però, è rimasta piuttosto vaga, con aggiornamenti che si limitavano a riconoscere l’esistenza di problemi senza fornire informazioni dettagliate. Neanche nel momento in cui scrivo ci sono stati chiarimenti, quindi è altamente probabile che Sony farà finta di nulla aspettando che la bufera passi.

Sicuramente sono arrivate almeno delle buone notizie, perché Capcom ha approfittato dell'occasione per estendere la fase open beta gratis di Monster Hunter Wilds, visto che i giocatori PS5 non hanno potuto approfittare completamente dell'evento.

Questi 5 giorni gratis di PS Plus, invece, potranno essere utili per provare i classici giochi gratis del mese. Qui trovate la lista e tutti i dettagli per scaricarli sulle vostre console.