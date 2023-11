Fallout, la serie TV si mostra (e sembra fare sul serio)

La serie TV di Fallout è ancora in lavorazione, sebbene ora le prime immagini ufficiali lasciano ben sperare circa il risultato finale,

L'adattamento televisivo - che non sarà ispirato a classici come Fallout 4 (che trovate in versione GOTY su Amazon) - si pone comunque l'obiettivo di non deludere i tanti appassionati.

Le riprese della serie sono del reto terminate lo scorso marzo, ma da allora sono arrivate solo fughe di notizie.

Certo, l'annuncio della data di uscita arrivato nel 26° anniversario del Fallout Day ha fatto drizzare le antenne ai fan, ma ora è il momento di ammirare quattro nuovi scatti.

Le foto, per gentile concessione di Vanity Fair, mostrano alcuni dei protagonisti della serie TV.

Non ci resta che aspettare che un primo full trailer faccia capolino in rete, magari già a partire dalle prossime ore.

Fallout vanta nel cast Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation), Moisés Arias (The King of Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks) e Sarita Choudhury (Homeland).

Oltre a questi troviamo anche Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man) e Rodrigo Luzzi.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come produttori esecutivi, sceneggiatori e co-showrunner, mentre Nolan e Joy producono l'opera con la Kilter Films in base all'accordo con Amazon.

Infine, Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks.

Restando in tema, Fallout 4 è ancora oggi un gioco molto apprezzato, visto che qualcuno ha deciso di rispolverare il classico rendendolo ancora più bello da giocare.

Ma non è tutto: DigitalDreams ha condiviso alcuni mesi fa un video che mostra sempre Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing, per un risultato sorprendente.