Fallout 5 potrebbe uscire prima del previsto, grazie a Xbox

Si può ormai dire senza alcun timore di smentite che è attualmente in corso una vera e propria "Fallout-mania": il successo inaspettato ottenuto dalla serie TV su Prime Video ha spinto il franchise post-apocalittico a un livello di popolarità che non si ricordava da molto tempo, spingendo nettamente le vendite di tutti i prodotti a tema.

Basta sottolineare che ormai è diventato molto difficile riuscire a trovare copie fisiche di Fallout 4 (ne trovate ancora qualcuna su Amazon), preso da un vero e proprio assalto da chi ha amato osservare sul piccolo schermo le avventure di Lucy, Maximus e il Ghoul.

Nonostante l'incredibile successo della serie, al momento i piani di Bethesda non sembrano essere affatto cambiati: Todd Howard ha detto chiaramente che non intende annunciare date di uscita, ribadendo che la priorità dello studio riguarda il prossimo capitolo di The Elder Scrolls.

Tuttavia, Xbox non avrebbe alcuna intenzione di stare a guardare e vorrebbe tentare di cavalcare questa ondata di entusiasmo prima che sia troppo tardi: per questo motivo, secondo quanto riferito da Jez Corden di Windows Central nel corso del podcast The Xbox Two, Microsoft vorrebbe cercare di spingere sull'acceleratore per lo sviluppo di Fallout 5 (via ComicBook).

Secondo quanto riferito dall'insider, pare infatti che Xbox starebbe «formulando piani su come anticipare l'uscita del prossimo Fallout», pur non entrando nei dettagli su come intenderebbe riuscire in questa impresa.

Todd Howard ha infatti detto chiaramente che lo studio intensificherà i lavori su Fallout 5 solo dopo l'uscita di The Elder Scrolls 6: di conseguenza, se queste indiscrezioni fossero confermate, la teoria più comune è che Xbox possa scegliere di chiedere a uno dei suoi team di Xbox Game Studios di dare una mano con lo sviluppo, se non addirittura di realizzare un nuovo spin-off a tema.

Il candidato numero 1 in tal senso sarebbe con buona probabilità Obsidian, che ha già realizzato uno dei capitoli più amati dai fan della saga — Fallout New Vegas, ovviamente — e potrebbe essere spinta a realizzare un gioco sullo stesso stile, se non addirittura un sequel.

Jez Corden si è dimostrato spesso particolarmente affidabile per le indiscrezioni a tema Xbox, ma trattandosi ovviamente di voci non confermate ufficialmente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

In attesa di saperne di più, segnaliamo che la serie TV è stata prodotta tenendo a mente proprio i temi che saranno trattati in Fallout 5: Todd Howard ha ammesso di aver fatto rimuovere alcuni contenuti che avrebbero "spoilerato" il quinto gioco.