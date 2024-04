Bethesda è al lavoro su The Elder Scrolls 6, ma ci vorrà tempo

Dopo il successo ottenuto con la serie TV di Fallout, per Bethesda è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sui suoi prossimi videogiochi, ma il focus non sarà sul prossimo capitolo della saga post-apocalittica.

Il designer Emil Pagliarulo aveva del resto già lasciato intendere che ci vorrà molto tempo prima di vedere Fallout 5, confermando che in ogni caso non sarebbe uscito prima di The Elder Scrolls 6.

E nelle scorse ore anche Todd Howard ha confermato che la priorità assoluta di Bethesda è lo sviluppo del successore di Skyrim (trovate la Anniversary Edition su Amazon), anche se al momento non intende sbottonarsi sui tempi di uscita.

In un'intervista rilasciata a IGN US, il celebre autore videoludico ha ammesso di aver imparato a sue spese che annunciare date che non si è in grado di rispettare non è mai una buona cosa, confermando però che Bethesda è pienamente concentrata sullo sviluppo del prossimo The Elder Scrolls:

«Eviterò di mettere date su qualunque cosa. L'ho imparato nel modo più duro. Quindi ovviamente il nostro focus, per quanto riguarda nuovi giochi in sviluppo, è su The Elder Scrolls 6, ma questo non significa che non stiamo facendo piani per altre cose».

Todd Howard spiega infatti che, anche se il focus principale di Bethesda è sul successore di Skyrim, il team è attualmente al lavoro anche per aggiornare altri giochi come Fallout 76 — specialmente dopo il boom avuto grazie alla serie TV — e Starfield.

Per la data vera e propria di The Elder Scrolls 6 ci sarà invece da aspettare tempi migliori, quando gli sviluppatori si sentiranno sicuri del loro lavoro.

In ogni caso, se avevate dubbi riguardo al prossimo videogioco sviluppato da Bethesda, ora Todd Howard dovrebbe averli risolti una volta per tutte.

Molti fan sospettano che l'uscita del sesto Elder Scrolls potrebbe arrivare a fine 2026 o durante il 2027: a giudicare dalle ultime dichiarazioni, questa ipotesi potrebbe non essere poi così remota.