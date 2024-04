Fallout 5 e The Elder Scrolls 6, novità in vista: «Neanche noi vogliamo aspettare»

Chi sperava di vedere un lancio di The Elder Scrolls 6 o Fallout 5 nel più breve tempo possibile sarà probabilmente rimasto deluso dalle recenti dichiarazioni di Todd Howard, che ha già chiarito di non voler rivelare alcun tipo di data.

Al momento sappiamo che Bethesda è duramente al lavoro su The Elder Scrolls 6 che, salvo sorprese, dovrebbe essere il prossimo videogioco in arrivo, mentre per Fallout 5 ci vorrà molto più tempo.

Advertisement

Le cose potrebbero però cambiare nel breve periodo: il successo ottenuto dalla serie TV di Fallout sarebbe già stato notato da Xbox, che secondo le ultime indiscrezioni ora vorrebbe spingere sull'acceleratore per il prossimo capitolo della saga post-apocalittica.

Fortunatamente, sembra che anche Bethesda sia dello stesso avviso: in un'intervista rilasciata al canale YouTube Kinda Funny Games (via GamesRadar+), Todd Howard ha ammesso di essere alla ricerca di stratagemmi per accelerare il lancio dei prossimi capitoli delle sue saghe più iconiche:

«Se non facessi questi giochi, semplicemente starei a giocarci per tutto il tempo. Perfino questo weekend sono andato saltando tra Starfield, Fallout 76 e Fallout 4; ho passato il fine settimana a giocare. Ci vuole molto tempo per crearli e penso che una delle cose su cui siamo concentrati è ovviamente assicurarci che siano di alta qualità, ma stiamo anche cercando modi per incrementare il nostro output, perché neanche noi vogliamo aspettare così tanto. Non è mai questo il nostro piano, però dobbiamo assicurarci di farlo bene».

Difficile dare torto a Todd Howard con la sua ultima frase, dato che sarebbe stata proprio la fretta uno dei motivi alla base delle tante critiche arrivate a Starfield.

Adesso Bethesda sa benissimo di non poter sbagliare con i suoi prossimi titoli, dopo l'entusiasmo dimostrato nei confronti di Fallout in queste settimane (trovate Fallout 76 su Amazon).

In ogni caso, è sicuramente interessante che queste dichiarazioni arrivino a poche ore di distanza dalle indiscrezioni che vorrebbero Xbox più attiva nel monitorare la produzione di Bethesda: forse possiamo davvero aspettarci novità interessanti nelle prossime settimane.

Vedremo se sarà chiamato qualche team in soccorso — magari Obsidian, vista l'esperienza accumulata con New Vegas — o se saranno individuate altre soluzioni: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, segnaliamo che nel corso della stessa intervista Todd Howard ha anche annunciato la finestra di lancio del primo DLC di Starfield.