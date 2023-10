Fallout 5 è ancora lontano, ma il trailer dei fan è qui

Fallout 5 è sicuramente uno dei prossimi big di casa Bethesda, anche se la sua uscita ad oggi è ancora piuttosto lontana.

L'atteso sequel di Fallout 4 (che trovate in versione GOTY ) è stato infatti confermato diversi mesi fa.

Difatti, è stato Todd Howard in persona a ufficializzare il tutto, a seguito del lancio di Starfield, il nuovo RPG sci-fi disponibile da un mese esatto.

Mentre i fan sono anche in attesa della serie TV dedicata alla serie, qualcuno ha ben pensato di dare vita a un trailer di Fallout 5 che aiuterà a ingannare l'attesa.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, i fan stanno ricorrendo alla creazione di trailer "fatti in casa" per immaginare come potrebbe essere il gioco.

Il trailer realizzato da Arrow Tip Studios inizia con uno sguardo a un'America futuristica apparentemente idilliaca. Vediamo un venditore di Nuka Cola che fa il suo giro e dei bambini che giocano con i loro robot domestici, prima che una luce intensa lampeggi e la TV cambi in uno sguardo a una bomba nucleare che sta distruggendo la nazione.

Sulle note della hit degli anni '50 "I'm Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody", vediamo diverse bombe che decimano la terra prima che la telecamera passi al nostro Wanderer.

Con indosso la ben nota armatura di Fallout, il Wanderer esplora le terre aride dell'America, abbattendo i nemici e affrontando i livelli pieni di radiazioni.

Armato di un Pip-Boy, il trailer ci mostra il nostro eroe che abbatte mutanti, Deathclaws e anche umani, mentre lotta per sopravvivere in un'ambientazione retro futuristica.

Davvero un ottimo lavoro, considerando anche che il veccho Fallout 4 è ancora molto apprezzato, al punto che qualcuno ha deciso di rispolverare il classico rendendolo ancora più fluido da giocare.

Per concludere, il bravissimo DigitalDreams ha condiviso alcuni mesi fa un video che mostra Fallout 4 con oltre 300 mod e Reshade Ray Tracing, per un risultato realmente incredibile.

Infine, da non perdere neppure il trailer del prossimo Fallout 5 realizzato però con l'Unreal Engine 5.