Electronic Arts ha annunciato oggi una novità che farà felici gli appassionati italiani di calcio e videogiochi: Francesco Totti sarà una delle nuove icone di EA Sports FC 26, il prossimo capitolo della serie calcistica firmata EA. La notizia è stata accompagnata da un videomessaggio esclusivo che l’ex capitano della Roma ha dedicato alla community, ringraziando i fan che hanno chiesto a gran voce la sua presenza nel gioco.

«Sapere che i giocatori mi hanno voluto in FC è per me un grande onore, un grande privilegio. Ho accettato con gioia ed entusiasmo, sperando di fare un bel percorso insieme»

Ha dichiarato Totti, che così entra a far parte a tutti gli effetti del prestigioso roster di leggende digitali.

Totti non sarà l’unico grande nome a unirsi al club delle icone. Insieme a lui, in FC 26 debutteranno campioni del calibro di Zlatan Ibrahimović, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Giorgio Chiellini, Marcelo e Oliver Kahn, oltre a figure di spicco del calcio femminile come Alex Morgan, Caroline Seger e Steffi Jones.

In totale, saranno dodici le nuove icone disponibili al lancio, andando ad arricchire ulteriormente la modalità Ultimate Team con profili che hanno scritto pagine indimenticabili della storia del calcio.

EA ha inoltre confermato che chi prenoterà la Ultimate Edition di EA Sports FC 26 entro il 26 agosto riceverà una debut icon non scambiabile al lancio dell’accesso anticipato, previsto per il 19 settembre. Questa versione “giovanile” della leggenda selezionata si evolverà poi nella variante champion nel mese di novembre, riflettendo i momenti iconici della carriera dei campioni scelti.

Si tratta di un incentivo pensato per i fan più fedeli, che potranno iniziare a costruire da subito una squadra con alcune delle figure più richieste della community.

La presenza di Francesco Totti come icona non è solo un omaggio alla sua carriera sportiva, ma anche il risultato di una campagna portata avanti direttamente dai giocatori, che negli ultimi anni hanno chiesto con insistenza l’inclusione del “Capitano” tra le leggende del calcio virtuale.

Con oltre 300 gol segnati con la maglia della Roma e un Mondiale vinto con l’Italia nel 2006, Totti entra così a far parte di un pantheon digitale che raccoglie alcune delle figure più amate di sempre.

EA Sports FC 26 sarà disponibile dal 26 settembre 2025 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Switch 2. L’accesso anticipato per chi acquista la Ultimate Edition inizierà il 19 settembre.

Con l’arrivo di nuove icone, un’attenzione sempre maggiore all’ascolto della community e numerosi miglioramenti al gameplay, FC 26 punta a consolidare ulteriormente la sua posizione come punto di riferimento per gli amanti del calcio virtuale.