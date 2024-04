Fallout 4 next-gen per PS5 ora è disponibile su PS Plus (ma non per tutti)

Il lancio dell'aggiornamento gratis next-gen di Fallout 4 non è andato esattamente come previsto, portandosi dietro una scia di problemi che non hanno reso l'esperienza particolarmente agevole per molti fan, soprattutto su PS5.

Come vi avevamo segnalato nelle scorse giornate, gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra non erano infatti riusciti a scaricare la patch PS5: un problema confermato dalla stessa Bethesda, che aveva chiesto pazienza mentre lavorava ad un fix.

Advertisement

Chi attendeva la versione per il servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) ora finalmente potrà divertirsi con questa nuova edizione: come segnalato da PlayStation LifeStyle (via Push Square), l'aggiornamento next-gen gratis di Fallout 4 è stato finalmente sbloccato per gli utenti PS5.

Tuttavia, come del resto aveva già provato ad anticipare la stessa Bethesda, ci sono brutte notizie: non tutti gli utenti che possiedono una copia del gioco saranno in grado di scaricare senza costi aggiuntivi l'upgrade di ultima generazione.

Chi aveva infatti riscattato Fallout 4 tramite l'ormai defunta PlayStation Plus Collection non avrà diritto alla versione PS5: se fate parte di questa cerchia di appassionati, dovrete necessariamente accontentarvi dell'edizione PS4.

In alternativa, sarà necessario acquistare manualmente l'edizione next-gen del gioco, magari attendendo un eventuale sconto su PlayStation Store: i messaggi confusi arrivati da Sony e dagli stessi sviluppatori probabilmente non hanno aiutato a rendere particolarmente chiare le pratiche per gli upgrade e le restrizioni, ma almeno adesso sappiamo la verità.

Una disparità di trattamento decisamente spiacevole, ma almeno gli utenti iscritti a PS Plus Extra potranno finalmente riscoprire il quarto capitolo della saga post-apocalittica.

In ogni caso, come anticipavamo in apertura, il lancio non è avvenuto senza problemi: anche gli utenti Xbox e PC non sono rimasti particolarmente soddisfatti dai numerosi bug riscontrati.

Un esempio bizzarro è riscontrabile utilizzando il gioco su Steam Deck: come vi ha raccontato la nostra Stefania Sperandio, con l'update next-gen Fallout 4 risulta verificato su Steam Deck, ma in realtà girava molto meglio prima.