Fable, il nuovo capitolo avrà "qualcosa" di The Witcher

Un nuovo rapporto suggerisce che il prossimo gioco della serie Fable avrà un sistema di combattimento simile a quello di The Witcher 3.

Dopo i vecchi capitoli, che trovate su Amazon a buon prezzo, gli occhi dei fan sono tutti su questo cosiddetto reboot.

Al momento sappiamo che lo sviluppo del prossimo episodio continua, ma al momento in cui scrivo manca ancora una data di uscita.

Ora, secondo quanto rivelato da Jez Corden di Windows Central (via The Gamer), che ha visto del footage in versione alfa, il gioco mostrerebbe delle meccaniche di combattimento con «DNA di CD Projekt RED».

Corden ha descritto un sistema di combattimento fluido che alterna attacchi con armi da mischia e magia, in modo simile a come combatte Geralt in The Witcher 3.

Ha sottolineato che non si tratta di una copia esatta, ma che il sistema lo ha comunque impressionato positivamente.

Tra i nemici mostrati nel footage ci sarebbero un gigantesco pollo «pericoloso e spaventoso» e un lupo mannaro che il giocatore può attirare fuori dalla sua tana usando bacon, uova e salsicce.

La protagonista femminile visto nel primo trailer è stata confermata, ma Corden ha aggiunto di aver sentito che potrebbe esserci un'opzione per scegliere il sesso del personaggio principale (nessuno ha ancora visto il modello maschile).

Le informazioni emerse suggeriscono che gli sviluppatori stiano puntando su un sistema di combattimento più maturo e coinvolgente, prendendo spunto da uno dei giochi di ruolo action più acclamati degli ultimi anni.

Resta da vedere come queste meccaniche si integreranno con l'atmosfera tipica della serie Fable, nota per il suo umorismo e il suo stile fiabesco.

Questo nuovo capitolo di Fable arriva dopo 14 anni dall'uscita di Fable 3 nel 2010. Il gioco è stato annunciato anni fa, ma da allora non sono stati mostrati nuovi trailer.

Se nuovo materiale dovesse essere svelato quest'anno, è probabile che avvenga durante i The Game Awards previsti il prossimo mese.

Nel mentre, un fan ha da poco realizzato un demake in stile Game Boy Color di Fable, che permette di rivivere i primi momenti dell'avventura nella città di Oakvale.