Fable, il demake è giocabile gratis (per il 20imo anniversario)

Un appassionato sviluppatore ha ricreato una versione del classico gioco di ruolo d'azione fantasy Fable per Game Boy Color, in occasione del 20imo anniversario della serie.

I vecchi capitoli, che trovate su Amazon a buon prezzo, non sono infatti mai stati dimenticati dai fan.

Questo, senza contare che lo sviluppo del prossimo episodio continua, sebbene ad oggi non vi sia una data di uscita.

James Grice ha pubblicato su itch.io una demo giocabile che riproduce la sezione iniziale del gioco originale (via GamesRadar). Se vi va di giocarci prima di subito, dovete solo cliccare a questo indirizzo.

Questo demake di Fable permette di rivivere i primi momenti dell'avventura nella città di Oakvale, incluso il celebre calcio ai polli.

Il giocatore controlla un giovane protagonista che deve completare delle commissioni per il compleanno della sorella, affrontando le tipiche scelte morali della serie.

«Crescendo ho giocato molto a Fable e spesso immaginavo come sarebbe stato su hardware meno potenti,» ha spiegato Grice su Reddit.

«Ho avuto del tempo libero, così ho passato gli ultimi quattro giorni a creare il mio primo gioco per Game Boy.»

Nonostante i limiti tecnici, la versione Game Boy Color include musiche in chiptune e persino brevi sequenze cinematiche con voci digitalizzate, una rarità per l'epoca.

Il gameplay è stato adattato alle capacità della vecchia console portatile Nintendo. I fan possono così rivivere i ricordi del classico RPG in una veste inedita e nostalgica.

La demo dura circa 20 minuti ed è giocabile sia tramite browser che su hardware Game Boy Color compatibile.

Grice ha dichiarato che potrebbe espandere il progetto fino alla scena della Gilda se ci sarà abbastanza interesse.

Questa ricreazione amatoriale offre un modo originale per celebrare l'anniversario di Fable, in attesa del nuovo capitolo ufficiale attualmente in sviluppo presso lo studio di Forza Horizon (e che graficamente non sembra affatto male).