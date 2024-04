F1 24 finalmente sfreccia nel video gameplay

Sono giorni piuttosto caldi per gli appassionati di Formula 1, considerando che Codemasters – dopo averci presentato da vicino alcuni aspetti del suo F1 24, come il nuovo modello di fisica per la guida e le novità della Carriera – ha alzato il sipario su come effettivamente sarà il gameplay della prossima iterazione videoludica dedicata alle quattro ruote più famose del mondo.

Le novità sono arrivate attraverso un video condiviso su YouTube, che ha mostrato i dettagli del gameplay in tre dei quattro circuiti aggiornati per F1 24: si tratta di Silverstone, del leggendario Spa, di Monaco e del circuito internazionale di Shanghai.

Nel video, possiamo vederli alle prese con diverse condizioni meteo e diverse angolazioni della telecamera. Date uno sguardo voi stessi di seguito.

«L'anteprima offre anche un primo sguardo alle auto di F1 della stagione 2024, aggiornate grazie a precisi dati CAD. Il video mette in evidenza alcune delle caratteristiche innovative del gioco, come le voci fuori campo dei piloti, adattate alle attuali trasmissioni televisive di F1, e l'innovativo software Dynamic Diffuse Global Illumination, che migliora l'illuminazione, le ombre e i riflessi» hanno spiegato gli sviluppatori, in occasione della presentazione del video, per bocca del publisher Electronic Arts.

Scopriremo ulteriori novità sul gioco il prossimo 7 maggio.

In attesa di quel momento, vi ricordo che potete consultare la scheda di F1 24 per scoprirne di più e se, siete convinti di poter interrompere (almeno virtualmente) la striscia di vittorie di Max Verstappen, potete già trovare il gioco in prenotazione sulle pagine di Amazon.

Il lancio è atteso il 31 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.