F1 24: come cambiano fisica e modello di guida

Puntale come ogni stagione, F1 24 è praticamente alla griglia di partenza, con l'uscita prevista su PC e su console per il prossimo 31 maggio.

In vista dell'approssimarsi del lancio, Electronic Arts e Codemasters ci hanno invitato a una presentazione a porte chiuse delle diverse caratteristiche del gioco, che via via saranno svelate anche agli amanti delle quattro ruote.

Nell'approfondimento odierno, gli sviluppatori si sono concentrati su come cambieranno l'handling della vettura e la fisica del gioco, per garantire un'esperienza di guida soddisfacente.

L'aggiornamento, che secondo EA è quello «più completo mai realizzato» per la fisica in-game, è stato battezzato EA Sports Dynamic Handling ed è stato messo a punto lavorando spalla a spalla con il campione del mondo Max Verstappen.

«L'aggiornamento include un nuovo sistema di cinematica delle sospensioni per una distribuzione realistica del peso e un maggior grado di personalizzazione dell'auto, che consente ai giocatori di perfezionare e adattare il proprio stile di guida» hanno spiegato gli autori, in merito a cosa potremo aspettarci.

«F1 24 introduce anche miglioramenti significativi al comportamento degli pneumatici e un nuovo modello di temperatura, che aggiunge realismo e premia i piloti prudenti che riescono a prolungare la durata degli pneumatici» apprendiamo. E sappiamo tutti quando la strategia per le gomme sia in effetti di vitale importanza per trionfare nella F1.

«Inoltre, l'aeromodellismo di F1 24, arricchito dalla fluidodinamica computazionale (CFD), restituisce una sensazione di deportanza più accurata. Il modellismo migliorato dei veicoli consente ai piloti esperti di mettere a punto le prestazioni aerodinamiche su ogni pista, mentre le nuove impostazioni della power unit offrono ai giocatori un maggiore controllo e adattabilità, consentendo loro di rispecchiare le strategie di gara della vita reale».

Lo scopo, ci hanno assicurato gli autori, è quello di dare maggior controllo al giocatore in generale, in modo che possiate godervi la vostra monoposto con il vostro stile di guida e davvero la vostra strategia.

Cosa cambia nella guida in F1 24

Ma, per riassumere, cosa cambia?

In sintesi, EA ci ha parlato di:

Nuovo sistema Dynamic Handling : grazie a quest'ultimo, F1 24 cercherà di restituire dei feedback più realistici sia a chi giocherà tramite controller, sia a chi giocherà col volante. È stato quindi introdotto un nuovo sistema di sospensioni , che distribuisce il peso dell'auto in modo più curato e ne rivede la fisica, tenendo conto del centro di gravità. È anche prevista maggior libertà d'azione nella messa a punto delle diverse specifiche dell'auto: sarete quindi voi a decidere quali impostazioni saranno migliori per le sospensioni in quella precisa pista, a seconda di come guidate e di quali siano le caratteristiche del tracciato.

: grazie a quest'ultimo, F1 24 cercherà di restituire dei feedback più realistici sia a chi giocherà tramite controller, sia a chi giocherà col volante. È stato quindi introdotto un , che distribuisce il peso dell'auto in modo più curato e ne rivede la fisica, tenendo conto del centro di gravità. È anche prevista maggior libertà d'azione nella messa a punto delle diverse specifiche dell'auto: sarete quindi voi a decidere quali impostazioni saranno migliori per le sospensioni in quella precisa pista, a seconda di come guidate e di quali siano le caratteristiche del tracciato. Migliorato sistema di gestione delle gomme : gli pneumatici si comportano «in modo migliorato», secondo EA, all'interno di F1 24. È stato rivisto il modello di gestione delle temperature delle gomme, che ora dipendono dalla pressione, dalle condizioni ambientali, da quelle della pista, dal vostro stile di guida. Inoltre, è stato rivisto il modo in cui le ruote interagiscono con il tracciato: se, per fare un esempio, si sta asciugando dopo abbondante pioggia, potrete cercare le parti ancora bagnate prima di procedere con il cambio gomme.

: gli pneumatici si comportano «in modo migliorato», secondo EA, all'interno di F1 24. È stato rivisto il modello di gestione delle temperature delle gomme, che ora dipendono dalla pressione, dalle condizioni ambientali, da quelle della pista, dal vostro stile di guida. Inoltre, è stato rivisto il modo in cui le ruote interagiscono con il tracciato: se, per fare un esempio, si sta asciugando dopo abbondante pioggia, potrete cercare le parti ancora bagnate prima di procedere con il cambio gomme. Modello aerodinamico migliorato : in questo caso, gli sviluppatori hanno parlato di un miglioramento significativo per la simulazione aerodinamica all'interno del gioco, dove dovremmo sentire sia l'attrito del tracciato sul fondo della macchina, sia quello dell'aria sugli alettoni. Si potrà avvertire anche «l'aria sporca» quando si starà dietro un altro pilota, a distanza ravvicinata, con conseguente effetto sul grip della vostra auto. Sono novità che avranno anche un effetto sul DRS, apprendiamo.

: in questo caso, gli sviluppatori hanno parlato di un miglioramento significativo per la simulazione aerodinamica all'interno del gioco, dove dovremmo sentire sia l'attrito del tracciato sul fondo della macchina, sia quello dell'aria sugli alettoni. Si potrà avvertire anche «l'aria sporca» quando si starà dietro un altro pilota, a distanza ravvicinata, con conseguente effetto sul grip della vostra auto. Sono novità che avranno anche un effetto sul DRS, apprendiamo. Nuove impostazioni per la power unit: la power unit, che purtroppo lo scorso anno è stata spesso una croce per le gare di Charles Leclerc sulla Rossa, è a sua volta protagonista di un rinnovamento, dal momento che potremo adattarla in nuovi modi alle nostre strategie. Potremo gestirne la potenza a piacimento e si potrà passare da una modalità ERS all'altra molto rapidamente.

Rimaniamo ora in attesa delle ulteriori novità che F1 24 proverà a proporre agli amanti della Formula 1. Il gioco esordirà il 31 maggio su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.

