F1 24 e le novità della carriera: potremo essere anche Schumacher

Quasi come succede con il weekend di gara, che passa per diverse tappe, andando dalle prove alla corsa vera e propria, Codemasters si sta avvicinando al debutto del suo F1 24 a piccoli morsi.

Qualche tempo fa abbiamo preso parte a una presentazione del gioco e ora possiamo dirvi qualcosa di più sulle novità che saranno presenti per la Carriera – modalità sempre molto popolare per la saga corsistica ora in mano a EA.

«Per la prima volta, i giocatori possono affrontare la lotta per il titolo attraverso gli occhi degli attuali protagonisti della stagione di F1®️, dei promettenti talenti della F2™, o costruire sulla legacy di piloti iconici come Ayrton Senna e Michael Schumacher» ci hanno spiegato subito gli autori.

Il focus è stato messo fortemente sui piloti e sulla loro capacità di prendere delle decisioni, sia in pista che fuori.

«Proprio come nel mondo reale, con l'aumentare della reputazione del giocatore crescono anche le opportunità, con la possibilità di partecipare a riunioni contrattuali segrete, di ottenere offerte da altre squadre e di avere un team di Ricerca e Sviluppo più motivato».

Considerando l'importanza della fama, il gioco introduce anche gli Accolades: si tratta di "riconoscimenti" che i piloti possono vantare, basati sui risultati ottenuti nel mondo reale.

«Personalizzando il pilota all’inizio dell’esperienza, i giocatori hanno a disposizione una tabula rasa su cui costruire e i riconoscimenti si guadagneranno man mano che si progredisce, mentre scegliendo di giocare nei panni di uno dei professionisti, i giocatori si troveranno di fronte a sfide basate sui risultati ottenuti nella vita reale».

Torna anche la modalità Carriera a due giocatori, che proporrà tutte le novità del giocatore singolo, e ci saranno anche le novità della Carriera Sfida, attraverso la quale sarà possibile affrontare svariati scenari basati su piloti e squadre esistenti, votati dai giocatori e identici per tutti.

Potete scoprire i dettagli già svelati sul sistema di guida e la fisica nel nostro precedente articolo. Il lancio di F1 24 è atteso per il prossimo 31 maggio su PC e tutte le console domestiche. Nei prossimi giorni, anticipa EA, ci saranno novità anche per il vero e proprio gameplay.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti sul gioco, vi raccomandiamo la nostra pagina hub dedicata.