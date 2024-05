Ex Xbox parla del caso Helldivers 2

Durante il fine settimana si è scatenato un vero pandemonio intorno alla versione PC di Helldivers 2.

Sony, dopo l'annuncio che tutti i giocatori avrebbero dovuto collegare il proprio account Steam a un account PlayStation Network, ha visto una pioggia di recensioni negative e non solo piovere sul noto sparatutto (che trovate su Amazon).

Fortunatamente, tutto è bene quel che finisce bene, visto che il publisher è tornato sui suoi passi eliminando l'obbligo di usare un account PSN.

Ora, mentre i giocatori chiedono di "posare le armi" dopo la vittoria, a parlare dell'accaduto è l'ex dirigente Xbox Larry Hryb (aka Major Nelson).

Anche Xbox ha preso le sue decisioni controverse in passato - in particolare nel caso del lancio pesantemente pasticciato di Xbox One nel 2013 - ma questa volta è Sony che avrebbe potuto evitare tanta melma - per usare un eufemismo - se il requisito relativo al PSN fosse stato comunicato meglio e in anticipo.

È interessante notare che Major Nelson ha ricordato come questo fosse un suo “mantra” ai tempi in cui militava nel colosso di Redmond (via PureXbox):

La realtà è che Xbox, PlayStation e persino Nintendo continueranno a commettere errori di tanto in tanto, ma si spera che tutti e tre i marchi stiano imparando l'uno dall'altro che una buona comunicazione è estremamente importante in situazioni come questa.

Tutto ciò non toglie che la polemica attorno a Helldivers 2 si stia sgonfiando, visto e considerando anche che sono in molto a sperare che un giorno il gioco possa arrivare su Xbox.

Del resto, lo stesso Phil Spencer ha addirittura dichiarato che la sua assenza sia problematica per il settore.

Nel frattempo, i giocatori di Helldivers 2 pensano che alcuni amati/odiati nemici visto nel primo capitolo siano in arrivo nel sequel, assieme ad altre armi, mantelli e altro.