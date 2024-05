Dopo le polemiche, Helldivers 2 starebbe per ricevere novità

Sono state settimane piuttosto concitate per Helldivers 2, sebbene a quanto pare il gioco stia per riprendere quota.

Lo sparatutto per PC e PlayStation 5 (che trovate anche su Amazon) è stato infatti preso di mira per via della "costrizione" di avere un account PSN per i giocatori PC.

La democrazia ha quindi "vinto", sebbene ora del gioco se ne parlerà ancora parecchio.

Ora, come riportato anche da The Gamer, Helldivers 2 riceverà un nuovo Warbond la prossima settimana.

Il Polar Patriots Warbond sembra destinato ad aggiungere alcune armi realmente interessanti, oltre a mantelli, armature ed emotes da sfoggiare sul campo di battaglia.

Alcuni strani riferimenti ai “tentacoli” hanno messo in allarme molti giocatori, dato che al momento non ci sono Terminidi con tentacoli nel gioco.

Questi riferimenti si trovano nelle descrizioni del nuovo AR-61 Tenderizer, che viene descritto come un “vero e proprio taglia-tentacoli”, e nella descrizione del set di armatura CW-4 Arctic Ranger, che PlayStation descrive come dotato di tasche in cui inserire “tentacoli di Terminidi”.

I giocatori di Helldivers 2 pensano quindi che gli Impalers (o Impalatori) siano in arrivo: i veterani del gioco originale conosceranno bene la piccola bestia che non corre ad attaccare i giocatori come gli altri Terminidi, ma rimane a breve distanza e fa scavare i suoi tentacoli nel sottosuolo per poi emergere intorno al giocatore.

Come se non bastasse, i leaker di Helldivers 2 hanno anche scoperto prove che gli sviluppatori potrebbero far esplodere un pianeta nel prossimo futuro, con il risultato delle nostre azioni che causeranno il ritorno degli amati/odiati Illuminati. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità effettive sulla cosa.

Nel mentre, il boom di recensioni negative di Helldivers 2 su Steam diventa un "design" per un nuovo mantello: Arrowhead sta pensando a come chiamarlo.