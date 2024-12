Ex boss Blizzard attacca Marvel Rivals: «Un clone di Overwatch»

Da pochi giorni Marvel Rivals è già riuscito a travolgere il mercato dei free-to-play, imponendosi come nuovo hero shooter di riferimento per tutti i fan dei supereroi e non solo.

L'hero shooter di NetEase Games al debutto è riuscito a ottenere numeri semplicemente incredibili, superando addirittura di 6 volte i giocatori di Overwatch 2 su Steam al lancio sulla piattaforma.

Un paragone semplicemente impressionante, se pensiamo che spesso il titolo è stato descritto come un simil-Overwatch con i personaggi Marvel (trovate tanti gadget a tema su Amazon), anche se per l'ex capo di Blizzard si sarebbe trattato di qualcosa in più di una semplice ispirazione.

Come segnalato da Eurogamer.net, Mike Ybarra aveva infatti pubblicato sul suo profilo social X un post al vetriolo contro Marvel Rivals, chiamandolo senza mezzi termini «un clone di Overwatch».

L'ex boss Blizzard ha accusato NetEase di aver copiato spudoratamente quanto fatto da Overwatch, facendo anche un paragone tra quanto successo con Light of Motiram per le scopiazzature da Horizon — queste sì davvero evidenti — e che non si fermerebbero solo alle meccaniche di gioco.

Mike Ybarra ha infatti fatto l'esempio di Black Widow (Vedova Nera, per noi italiani) che sarebbe estremamente simile a Widowmaker, non solo per il fatto che sfruttano entrambe il ruolo di cecchino ma anche per il nome.

Peccato che, come prontamente evidenziato dai fan e da una Nota della Community, Vedova Nera è un personaggio che esiste fin dal 1964, dunque sostenere che abbia "copiato" Widowmaker è decisamente ingenuo e fuorviante.

Lo stesso Mike Ybarra deve essersi reso conto di aver esagerato con le critiche, dato che adesso il post risulta cancellato ed è possibile vederlo soltanto con screenshot prontamente catturati dalla community.

Da parte nostra, ci limitiamo a dire che se Marvel Rivals è riuscito così facilmente a far dimenticare Overwatch, forse gli sviluppatori in casa Blizzard farebbero meglio a domandarsene le ragioni, piuttosto che attaccare la concorrenza.

Ad ogni modo, c'è da dire che la recezione del nuovo hero shooter non è stata tutta "rose e fiori": stanno già emergendo le prime polemiche sul bilanciamento, con Iron Fist in particolare che sembrerebbe particolarmente potente.