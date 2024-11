Il clone di Horizon anche su PS5 (e mostra il gameplay)

Il gioco Light of Motiram di Tencent, palesemente ispirato a Horizon, arriverà su PS5 oltre che su dispositivi mobili.

Dopotutto, se la serie dedicata ad Aloy (il secondo capitolo lo trovate su Amazon) ha fatto scuola, qui siamo al limite del plagio.

L'annuncio è stato fatto solo un giorno dopo la presentazione iniziale del titolo, che ha lasciato perplesso più di un addetto ai lavori.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Sorprendentemente, PlayStation sembra sostenere questa "imitazione", promuovendo il trailer sui suoi account cinesi Weibo e Bilibili e accennando a ulteriori collaborazioni future, come riportato anche da Push Square.

Un nuovo video di sette minuti rilasciato da Gematsu mostra più dettagliatamente le somiglianze con Horizon in termini di estetica, grafica e direzione artistica.

Il gameplay ricorda anche elementi di Monster Hunter e Destiny, con combattimenti, costruzione di basi e addomesticamento di "Mechanimali". Sono disponibili online ulteriori 16 minuti di filmati di gioco.

La decisione di PlayStation di promuovere un gioco che imita così chiaramente una delle sue esclusive di punta solleva interrogativi sulla strategia dell'azienda nel mercato cinese.

Questo potrebbe segnalare un cambiamento nell'approccio di Sony verso le proprietà intellettuali e le partnership in Asia, puntando a una maggiore penetrazione nel mercato mobile.

Resta da vedere come i fan di Horizon reagiranno a questa mossa e se Light of Motiram riuscirà a distinguersi abbastanza per attirare un proprio seguito, nonostante le evidenti similitudini con il titolo di Guerrilla Games.

Lasciando da parte i plagi, o presunti tali, solo poche settimane fa vi ho fatto del resto leggere la mia recensione di LEGO Horizon Adventures, che trovate qui, nella quale vi ho spiegato a chiare lettere che il gioco «è un'avventura che sa divertire e che riesce a fare il difficile lavoro di accontentare sia i fan di Aloy sia gli appassionati dei giochi dedicati ai mattoncini.»