Marvel Rivals ha già le sue prime polemiche, a poche ore dal lancio

Nuovo gioco multiplayer online, nuova community che comincia a farsi sentire, e ora tocca a Marvel Rivals doversi sorbire le prime lamentele relative all'eccessiva forza di alcuni personaggi.

Già qualche settimana fa gli sviluppatori di Marvel Rivals erano stati travolti da ben altre lamentele, e queste sembrano molto più leggere a confronto.

Di certo è una di quelle storie che sono in grado di generare una pessima immagine aziendale, ma Marvel Rivals (trovate tanti gadget a tema su Amazon) non ha subito rinvii o stop di qualche tipo per l'indagine di riciclaggio e corruzione.

E adesso tocca a Iron Fist, che è stato reputato troppo forte dai fan (tramite The Gamer).

Marvel Rivals ha debuttato ieri sera (o nelle prime ore di questa mattina, a seconda della vostra regione) e non tutti i fan sono soddisfatti. Iron Fist, parte del roster degli eroi giocabili, è stato rapidamente etichettato come frustrante da affrontare in partita, tanto che molti chiedono modifiche per riequilibrare il gioco.

Sui social e nei forum, i giocatori hanno espresso il loro disappunto per l'apparente superiorità del personaggio. Un post su Reddit, firmato dall'utente Amoxton, sintetizza il sentimento diffuso: «Deve avvicinarsi per essere efficace, ok, ma perché diavolo ha un blocco del 100% dei danni che si trasforma in una raffica di colpi letali?»

Numerosi utenti hanno risposto concordando, aggiungendosi alla schiera di persone che ne chiedono il nerf. Sembra proprio una di quelle situazioni che i giocatori di Overwatch, a cui il titolo si ispira chiaramente, hanno affrontato molte volte dal 2016 ad oggi.

Anche in questo caso, per altro, non mancano però opinioni discordanti. Alcuni giocatori ritengono che Iron Fist non sia così sbilanciato, sostenendo che le sue abilità più problematiche si limitino all'Ultimate, e che sia solo questione di tempo prima che i giocatori imparino a contrastarlo.

Mentre Marvel Rivals si prende comunque gli onori delle cronache perché è stato accolto benissimo in queste ore, vediamo come si svilupperà la community e come gli sviluppatori lavoreranno sul bilanciamento.