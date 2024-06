Esiste una versione di Shadow politicamente scorretta, ma SEGA la rigettò

Shadow the Hedgehog è stato il classico archetipo di antieroe nella saga di Sonic, passando da villain ad alleato scontroso del riccio blu di SEGA e dei suoi amici.

In videogiochi come Sonic Adventure 2, dove ha esordito, ma anche il prossimo Sonic x Shadow Generations annunciato non troppo tempo fa, il porcospino nero ha avuto i suoi momenti di scontro con Sonic ma non si è mai arrivati ad una violenza estrema, né fisica né verbale.

Però poteva essere così, visto che SEGA aveva richiesto di interpretare Shadow in maniera molto più scurrile.

Come riporta ai microfoni di IGN US il suo interprete, Jason Griffith, ci sono ore ed ore di contenuti registrati in cui Shadow si esprime in maniera espressamente volgare.

Durante lo sviluppo di Shadow the Hedgehog, videogioco del 2005 con il riccio nero protagonista, SEGA stava puntando ad avere un rating "M", ovvero "Mature", quello dedicato ai videogiochi per giovani adulti/adulti, con l'obiettivo di catturare un nuovo tipo di pubblico.

Così, SEGA disse a Griffith di registrare molte versioni diverse delle battute di Shadow, con parolacce esplicite e violenza verbale.

«Mi hanno fatto dire ca**o in ogni singola riga», svela Griffith durante il MomoCon:

«In ogni frase urlavo "Sonic, dammi quel fottuto Chaos Emerald!" o qualcosa del genere. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, ma ho continuato e mi sono divertito. C'è un disco rigido da qualche parte con ore di registrazioni di Shadow che urla a Tails e Sonic e cose del genere.»

Effettivamente, questo sarebbe stato un cambiamento fin troppo drastico per quanto riguarda SEGA e i suoi personaggi.

Sebbene nel videogioco citato Shadow abbia addirittura delle armi, vada in giro con la moto e si comporti come un vero teppista, forse insultare in questo modo Sonic sarebbe stato esagerato. Non possiamo negare che non sarebbe stato divertente vederlo, va detto.

Per altro, a proposito di protezione del personaggio, a Shadow non è mancato neanche il suo set LEGO dedicato (lo trovate su Amazon), tanta è stata la popolarità del personaggio tra i fan nel corso degli anni.

Vedremo come sarà Shadow in Sonic the Hedgehog 3, il prossimo film al cinema che riprenderà tantissimo da Sonic Adventure 2 e che vedrà addirittura Keanu Reeves nel ruolo dell'antieroe.