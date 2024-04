Sì, Sonic 3 prenderà molto dal gioco più amato della saga

Sonic the Hedgehog 3 porterà nuovamente al cinema l'icona di SEGA, portando avanti la saga cinematografica di successo che, questa volta, sarà ispirata a quel videogioco che state pensando.

Con l'arrivo di Shadow, che sarà doppiato per altro da Keanu Reeves stando alle ultime informazioni, a quanto pare la produzione cinematografica ha intenzione di prendere moltissimo da Sonic Adventure 2.

Un videogioco amatissimo, probabilmente tra i più amati di sempre della saga, che ha segnato l'immaginario moderno di Sonic e che verrà rievocato al cinema.

Da quando abbiamo visto un pezzettino di Shadow alla fine di Sonic the Hedgehog 2 era lecito aspettarsi che il titolo uscito originariamente su Dreamcast fosse al centro delle attenzioni dei produttori e, come riporta The Gamer, sarà esattamente così.

Il producer di Sonic the Hedgehog 3, Toby Ascher, ha dichiarato che il terzo film sarà una delle cose più emozionanti che il team ha fatto con il franchise, con una ispirazione molto chiara:

«Sarà un film enorme, divertente e incredibile che ovviamente prenderà molto da Sonic Adventure 2 e da alcuni dei giochi che so che il Sonic Team ha amato.»

Oltre all'inaspettato ritorno di Jim Carrey, confermato con una certa sorpresa generale, c'è anche un cast sempre più ampio che potrebbe supportare tutti i nuovi personaggi che erano stati inseriti in Sonic Adventure 2.

Tra cui il personaggio di Maria, che forse avrebbe già trovato la sua attrice nell'ultima informata di casting di peso che proviene, tra gli altri, da Breaking Bad e dal mondo Marvel.

A proposito di Marvel, Paramount ha dichiarato di avere grandi aspettative per il franchise in generale, al punto che i film di Sonic saranno dei veri eventi, con tanto di serie TV a corollario come quella con protagonista Knuckles.

