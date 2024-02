Sonic X Shadow Generations è ufficiale: ecco il primo trailer gameplay

L'ultimo State of Play non ci ha permesso solo di scoprire alcune delle esclusive PlayStation più attese, ma anche alcuni dei giochi di terze parti più sorprendenti: tra questi c'è un ritorno che farà particolarmente felici i fan di Shadow the Hedgehog.

Le indiscrezioni emerse nelle scorse ore sono state infatti confermate: nel corso dell'anno uscirà un'edizione rimasterizzata di Sonic Generations, con nuovi contenuti dedicati al rivale del riccio blu.

La nuova edizione si chiamerà Sonic X Shadow Generations e, anche se è stata presentata nell'evento di casa PlayStation, sarà un gioco multipiattaforma: l'uscita è prevista ad autunno 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC (tramite Steam ed Epic Games Store).

Il primo trailer gameplay, che vi riproporremo qui di seguito, ha anche svelato che la nuova edizione ci permetterà di scoprire una storia unica dedicata a Shadow the Hedgehog, in particolar modo con livelli ispirati al suo omonimo — e controverso — gioco uscito nel 2005.

Il ritorno di Shadow giocabile è sicuramente degno di nota: il popolarissimo rivale di Sonic era assente dalle scene da non poco tempo, non essendo stato incluso neanche in Sonic Frontiers (lo trovate su Amazon) e questa edizione rappresenta l'occasione perfetta per molti fan di riscoprire le sue origini.

Il tutto con la formula gameplay di Generations che, ancora oggi, viene reputata dai fan una delle migliori mai adottate da SEGA e Sonic Team.

C'è anche un ulteriore fattore che andrebbe tenuto in considerazione: Shadow the Hedgehog sta per fare il suo esordio anche al cinema con il terzo film di Sonic. Una mossa che appare dunque studiata proprio per rendere ancora più entusiasmante il suo esordio, oltre che a fornire ovviamente un modo per rigiocare Sonic Generations sulle console più moderne.

Al momento Sonic X Shadow Generations non ha ancora una data d'uscita definitiva, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, se volete recuperare tutti gli annunci dello State of Play, sulle nostre pagine trovate il recap completo con tutti i trailer dello show.