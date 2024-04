Dopo Cyberpunk 2077, Keanu Reeves sarà la voce di Shadow in Sonic 3

Fin da quando venne svelato ufficialmente l'arrivo di Shadow the Hedgehog in Sonic 3 Il Film, i fan avevano suggerito come possibile interprete la star Keanu Reeves, ma oggi il desiderio di buona parte della community si è finalmente esaudito.

Secondo quanto svelato da un nuovo report di The Hollywood Reporter, confermato poi da diverse altre fonti, Paramount ha scelto proprio la star di Matrix e John Wick come interprete del rivale di Sonic the Hedgehog.

Dopo aver interpretato la rockstar ribelle Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), prosegue dunque il legame di Keanu Reeves con i videogiochi.

Ironicamente, vale la pena di ricordare che anche Idris Elba, altra star del videogioco di CD Projekt, si era già unito al secondo film nei panni di Knuckles.

Il reveal è arrivato direttamente da una presentazione di Paramount al CinemaCon, che oltre a confermare definitivamente il ritorno di Jim Carrey come Dr. Robotnik ha svelato anche le prime scene con Shadow the Hedgehog, rivelando di fatto che sarà Keanu Reeves il suo interprete.

Insomma, niente da fare per quelli che speravano in Hayden Christensen — o addirittura Jason Statham — dato che alla fine le voci arrivate fin dal reveal di Sonic 3 Il Film sono state definitivamente confermate.

A questo punto non possiamo che aspettare che il teaser trailer venga possibilmente pubblicato anche a livello globale, così da poter scoprire cosa aspettarci dal Shadow the Hedgehog di Keanu Reeves.

Ricordiamo che le riprese di Sonic 3 sono ufficialmente finite già dallo scorso mese: salvo sorprese dell'ultimo minuto, l'uscita al cinema dovrebbe essere confermata per fine dicembre.

Il 2024 è sicuramente un anno da ricordare per i fan di Shadow the Hedgehog, dopo essere stato messo un po' in disparte nei videogiochi: non solo arriverà al cinema nel terzo film, ma presto sarà protagonista dell'edizione rimasterizzata di Sonic Generations.