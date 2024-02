Epic Games Store ci ripensa: diversi Fallout saranno disponibili gratis

Gli utenti hanno imparato ad apprezzare Epic Games Store per la sua selezione di giochi gratis offerti ogni settimana, ma nelle scorse ore è avvenuto un evento insolito: un vero e proprio ripensamento sulle produzioni gratuite che avrebbero dovuto venire offerte.

Dopo aver inizialmente promesso il riscatto gratuito di alcuni dei primi videogiochi di Fallout, lo store ha fatto una vera e propria marcia indietro, sostituendoli con Super Meat Boy Forever.

Advertisement

Una produzione comunque molto divertente da riscattare, ma è chiaro che questo ripensamento ha scatenato forti delusioni: la serie post-apocalittica è ormai amata anche dalle nuove generazioni grazie agli ultimi videogiochi (trovate Fallout 4 GOTY su Amazon) e questa poteva essere l'occasione giusta per scoprire le origini del franchise.

Fortunatamente, pare che ci sia stato l'ennesimo ripensamento sul tema: con un breve commento rilasciato alla redazione di IGN US, un portavoce di Epic Games Store ha confermato che Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics alla fine saranno davvero offerti gratis.

Tuttavia, questi giveaway non saranno disponibili la prossima settimana, come annunciato inizialmente, ma solo nel corso del 2024: non è arrivata alcuna spiegazione sul perché di questo rinvio, ma se non altro adesso sappiamo che questi capitoli di Fallout saranno davvero disponibili come nuovi giochi gratis.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e augurarci che l'attesa non sarà troppo longeva: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, se volete scaricare gratis il primo capitolo di Fallout, vi ricordiamo che il capostipite della saga è disponibile negli omaggi mensili di Amazon Prime Gaming, a patto di essere iscritti all'apposito servizio in abbonamento.

La saga di Bethesda sta per fare il suo ingresso anche nel mondo di Magic the Gathering con un set dedicato: abbiamo visto in anteprima alcune delle nuove carte da gioco in arrivo.