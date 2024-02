Prime Gaming, disponibili i primi giochi gratis di febbraio: c'è Fallout

Amazon Prime Gaming ha appena reso disponibili per il riscatto da questo momento i suoi primi giochi gratis di febbraio 2024, festeggiando così l'inizio del secondo mese dell'anno.

Nelle scorse ore è stata infatti pubblicata ufficialmente la lista con tutti gli omaggi che saranno disponibili nel corso del mese: ricordiamo che si tratta di uno dei vantaggi proposti dal servizio in abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon), con giochi mensili distribuiti su cadenza settimanale a tutti gli utenti.

E uno dei primi giochi gratis disponibili su Prime Gaming per il mese di febbraio 2024 è un grande classico da non lasciarsi scappare: si tratta del primo capitolo di Fallout, la leggendaria saga GDR post-apocalittica.

Ma questo è solo uno dei 2 omaggi che potete riscattare: il secondo gioco gratis è infatti Breakout: Recharged, una nuova versione del celebre rompicapo in cui dovrete rompere tutti i mattoncini con la vostra pallina in alcune delle sfide più difficili di sempre.

Oltre a un abbonamento Amazon Prime, per poter riscattare i nuovi giochi gratis avrete bisogno di un account su GOG per Fallout, mentre per Breakout: Recharged dovrete assicurarvi di avere un account su Epic Games Store.

In entrambi i casi, non sarà ovviamente necessario alcun acquisto aggiuntivo: una volta riscattati, i giochi resteranno vostri gratuitamente per sempre.

Potete procedere immediatamente al download dei vostri nuovi giochi gratis dirigendovi ai seguenti link ufficiali, seguendo poi accuratamente le poche e semplici istruzioni:

Avrete come di consueto circa 33 giorni per aggiungere questi titoli al vostro catalogo, il che significa che resteranno disponibili fino al 6 marzo 2024. Ovviamente, vi terremo prontamente aggiornati sulla nostra pagina non appena saranno disponibili nuovi omaggi settimanali.

Nel frattempo, dato che dovrete comunque usare Epic Games Store per uno di questi regali, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è disponibile anche un altro gioco gratis settimanale.